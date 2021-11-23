CHP'li İlgezdi: AKM, bir gecede kağıt üstünde 32 metrekare büyüdü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, “AKM’nin resmi internet sitesindeki ‘93 metrekare ve 80 kişilik orkestra çukuru’ ifadesi, bir gecede kağıt üzerinde ‘orkestra çukuru 85 kişilik ve 125 metrekare alana’ çıktı” dedi.

İlgezdi, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) opera çukuru ile ilgili açıklama yaptı.

İlgezdi, AKM’nin dünya standartlarına göre yapılmadığını belirterek; “Bakanlık 118 kişilik dedi, internet sitesi 80 kişilik dedi, fiilen 70 kişinin sığdığı orkestra çukuru için internet sitesindeki bilgileri değiştirip bir gecede alanı 32 metrekare büyütmek anca bu iktidarın aklına gelir” değerlendirmelerini yaptı.

İlgezdi, şu açıklamaları yaptı:

“Dünyada 85 kişilik bir orkestranın standardı 144,7 metrekare olması gerekirken kağıt üstündeki artışla bile bu rakama ulaşılamıyor. 2 Milyar lira harcandı ama opera çukuru kağıt üzerinde büyütülebildi. Yaptığım açıklamada dünyadaki orkestra çukurlarının sayı ve metrekarelerini verdiğim için panikleyenler, kağıt üzerinde 32 metrekare büyüttükleri orkestra çukuruna 85 kişilik bir orkestranın sığabileceğini ifade ediyorlar. Yine dünya standartlarının altında bir alan olduğu ortada. Bu güncellenmiş! Rakamlara göre de Richard Wagner’in müzisyen sayıları (distribsiyon) 94, 101 ve 105 olan operaları sahnelenemez.

"Birlikte ölçelim"

118 kişilik orkestra çukuru yaptık diye övünen bakanlığı 93 metrekare ve 80 kişilik çukur ile yalanlayan internet sitesi yapılan zamlar gibi bir gecede ölçüleri 125 metrekare ve 85 kişi olarak güncelledi. Buradan bakanlık yetkililerine açık çağrıda bulunuyorum, bu alanı birlikte ölçelim.

CHP iktidarında bu orkestra çukurunu dünya standartlarında olması gereken metrekare ve müzisyen sayısına uygun hale getireceğiz.”