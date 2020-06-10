CHP'li ilçe başkanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Bayat CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün, yakalandığı Covid-19 salgını sonrası yaşamını yitirdi.

Üstün'ün bir süredir Ankara'daki İbni Sina Hastanesi'nde tedavi gördüğü ve Koronavirüs'e bağlı olarak solunum yetmezliği dolayısıyla dün yaşamını yitirdiği belirtildi. Üstün'ün cenazesinin bugün ilçe merkezinde defnedileceği duyuruldu.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz, "Bayat İlçe Başkanımız Mehmet Ali Üstün'ü maalesef Koronavirüs'ten dolayı kaybettik. Sevgili hocam ışıklar içinde uyu. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.