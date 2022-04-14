CHP'li İBB Meclis üyesi Gülsüm Polat: TÜGVA, AKP Genel Merkezi'nin arka bahçesidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi’nin 2019’dan beri işgal ettiği İBB arazisinin AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne 10 yıllığına bedelsiz tahsisinin de bulunduğu 5 kararı, tekrar görüşerek 'ısrar kararı' olarak yeniden kabul etti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı TÜGVA’nın işgal ettiği tüm mülklerden çıkması gerektiğini söyledi. CHP'li Meclis Üyesi Gülsüm Polat da "TÜGVA, AKP Genel Merkezi'nin arka bahçesidir" dedi.

İBB Meclisi'nin nisan ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı.

Meclis gündeminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilerek yeniden görüşülmek üzere meclise gönderilen 5 dosya görüşüldü.

Daha önce veto edilmiş olan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA Genel Merkezi'nin 2019'dan beri işgal ettiği ve İBB'nin işgaliye cezası kestiği yaklaşık 1000 metrekarelik arazinin AKP'li Eyüpsultan Belediyesi'ne 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmesi kararı oya sunuldu. AKP-MHP grupları, İmamoğlu'nun veto kararını “ısrar kararı” olarak meclisten geçirdi.

"TÜGVA, AKP Genel Merkezi'nin arka bahçesidir"

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis Üyesi Gülsüm Polat, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimlerin yönetiminde bulunduğu TÜGVA, AKP Genel Merkezi'nin arka bahçesidir" dedi.

"TÜGVA işgal ettiği tüm İBB mülklerinden derhal çıkmalıdır"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı TÜGVA’nın işgal ettiği mülklerden çıkması gerektiğini söyledi. Balyalı, "Adalar İskelesi'ni işgal eden TÜGVA. İskele İBB'nin mülkiyetinde. TÜGVA burada siyasi etkinlik, düğün organize etti, kullandığı süre boyunca. Gençler için kullanmadı. TÜGVA işgal ettiği tüm İBB mülklerinden derhal çıkmalıdır” dedi.

Bir ısrar kararı da önlem ve denetim itfaiye şube müdürlüğü için

İBB yönetiminin İtfaiye Dairesi Başkanlığı altında uygulamada görülen aksaklıkların ortadan kaldırılması, bürokrasinin azaltılması ve daha hızlı işlem yapılabilmesi amacıyla Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü kurulmasına ilişkin sunduğu ve AKP-MHP grubu oyları ile geçen eylül ayında reddedilen teklif de İmamoğlu tarafından veto edilmişti. Veto kararı oturumda meclisteki AKP-MHP'nin çoğunluk oyları ile tekrar reddedildi. Israr kararı olarak kabul edilmiş oldu.

"Bu döneme ilişkin engellemeler kitabı yapılırsa birinci sırada bu gelir"

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, bu karara ilişkin olarak, “Bu döneme ilişkin engellemeler kitabı yapılırsa birinci sırada bu gelir. Rant işleri AK Parti'nin işidir. Onu geçeceksiniz. 'Kimin atanacağı belli' diyor. Yok böyle bir şey. Atama yapacak olsak başka bir birime atardık niye yeni müdürlük kurmak için uğraşalım. Bunlar hikâye. 28 belediyede bu birim müdürlük düzeyinde. Oralarda farklı işler mi oluyor? Önleyici yangın çalışmaları için bu birimi kurmak istiyoruz. Ne başına CHP'li gelecek ne de itfaiyeyi bölmek, parçalamak istiyoruz” dedi.

İmamoğlu'nun veto ettiği Pendik ve Bağcılar'daki İBB arazilerinin satışına ilişkin verilen ret kararı da ısrar kararı olarak Meclis’ten geçti.

Esenler Belediyesi ile protokolüne de ret

Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nin ortak kullanımı için Esenler Belediyesi ile İBB arasında yapılmak istenen ancak çoğunluk oyları ile iade edilen protokol dosyası da yeniden oylandı ve AKP-MHP grubu kararını değiştirmedi. Protokol teklifi vetosu da reddedilmiş oldu. (ANKA)