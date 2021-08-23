CHP’li Hancıoğlu uyardı: Felaketi yaşayan Bozkurt’taki Ezine Çayı’nda yapılanın aynısı Uluçay Irmağı'nda yapılıyor

CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde Uluçay Irmağı üzerinde yapılan sedde projesinin, sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesindeki çalışmayla aynı olduğunu belirterek uyardı.

Alaçam ilçesinde Uluçay Irmağı üzerinde yapılan sedde projesi için, "Bozkurt'ta, yatak genişliği 400 metre olan Ezine Çayı, 15 metre genişliğindeki bir yatağa hapsedilince felaket meydana geldi. Aynısı Alaçam ilçesinde Uluçay Irmağı'nda yapılıyor" diyen CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, proje ile ırmak yatağının üç kat daraltıldığını söyledi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Alaçam ilçesine giderek ırmak üzerine yapılan sedde projesini inceleyen Hancıoğlu CHP Alaçam İlçe Başkanı Fuat Canbaz ile birlikte gerçekleştirdiği incelemeler sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Alaçam'ın sonu Bozkurt gibi olmasın, bu proje derhal değiştirilsin. Proje, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü tarafından projelendirilmiş ve bir müteahhit eliyle inşasına devam ediliyor. Proje, 3 köprü, 2 menfez köprü ve akarsuyu bir kanal içinde tutmayı amaçlayan sedde hattını bünyesinde barındırıyor. Ve bu proje tamamlandığında Uluçay ile Alaçam ilçe merkezi yani yerleşim alanları bütünleşmiş olacak. Fakat çıplak gözle bakıldığında dahi dere yatağının neredeyse üçte bir oranında daraltıldığını görebiliyoruz.”