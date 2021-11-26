CHP'li Hakverdi: Yurtsuz kalan öğrenciler bugün saray olarak kullandığınız yere yerleşecek; şimdiden eşyalarınızı toplayın

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe görüşmelerinde CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Çok az kaldı, sandık geldiğinde yurtsuz kalan öğrenciler bugün saray olarak kullandığınız yere mutlaka ama mutlaka yerleşecek. Şimdiden eşyalarınızı toplamanızı tavsiye ediyorum" dedi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Kur, kurşun olup asgari ücretliyi, çiftçiyi, halkımızın ekmeğini vurdu. Bu ülkede asgari ücreti Çin'dekinin altına düşürdünüz, memnun musunuz" sorusunu sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Cumhurbaşkanlığı kesin hesabı ve bütçe görüşmeleri devam ediyor. Komisyon'da söz alan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, şöyle konuştu:

Hakverdi: Yurtsuz öğrenciler sarayda kalacak, şimdiden eşyalarınızı toplayın

"'Bilumum muhalefet, hepinizin canı cehenneme. Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir? Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun. Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz? Hadi oradan müptezeller.' Bu laflar partili Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı Oktay Saral'a ait. Ben 'Hadi oradan iktidar' desem ki asla kendime yakıştırmam. Siz kendinize yakıştırıp, bu beyefendiyi de orada tutuyorsanız, söyleyecek bir sözüm yok. Bugün 'CHP'li öğrencilerin notundan kırdım' diyen öğretmen varken atama bekleyen genç kardeşlerime haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çok az kaldı, sandık geldiğinde yurtsuz kalan öğrenciler, bugün saray olarak kullandığınız yerleşecek. Şimdiden eşyalarınızı toplamamızı tavsiye ediyorum."

Girgin: Bunu mu reva gördünüz

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise "Kur, kurşun olup asgari ücretliyi, çiftçiyi, halkımızın ekmeğini vurdu. Bu ülkede asgari ücreti Çin'dekinin altına düşürdünüz, memnun musunuz? Bunu mu reva gördünüz? Sonra kurtuluş savaşından bahsediyorsunuz? Neredesin ey ar damarı? Türkiye üzerinden oyun oynanıyormuş, yatırımcı gelecekmiş, ihracatçımız artacakmış. Peki nereden yatırımcı gelecek? Dış güçlerden. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" diye sordu.

Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Cumhurbaşkanlığı'na bağlandığını anımsatan Girgin, "Asgari ücretin artık milyonları ilgilendiren bütçe olduğunu biliyoruz. Bugünkü asgari ücretle bir düğünde gram altın bile takmak mümkün değildir" dedi.

Cesur: Türkiye itibar kaybediyor

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "Bütçeyi görüşüyoruz. Bütçe harcamalarına 'Türkiye'nin itibarı' diyorsunuz. İtibar nereden geliyor? Bizim özlediğimiz ülkede demokrasiden, hukuk devletinden ve insan hakları ve basın özgürlüğünden geçiyor. Hukukun üstünlüğünü hiçe saymak bir güç değil, güçsüzlük göstergesi. Kurumların özerkliğini sınırlandırmak da demokrasiyi zayıflatıyor. Türkiye, itibar kaybediyor" diye konuştu.

İpekyüz: Sabredecek bir şey kalmadı

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "Bir aylık süreçte bile bütçenin ne kadar kadük hale geldiğini görmüş olduk. Ekonomik krizle birlikte ciddi rakamsal fark var. Yaklaşık 43 milyar dolar erime söz konusu. Türkiye'deki üretimin yüzde 40'ının hammaddesi ithalata bağlı. Hep 'sabır sabır' deniyor ama sabredecek bir şey kalmadı. Geldiğimiz diğer aşama, Kürt meselesi konuşulduğunda hassas olunan bir nokta Kürtçe. Hep söylenen; TRT Kürdi ve mahkemelerde konuşulmuyordu konuşuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 6 dilde sayfası var, Kürtçe yok. Bu Diyanet kime çalışıyor? İletişim Başkanlığı Sayın Fahrettin Altun, 'Hakkari dağları ne güzel görünüyor' diyor. İletişim Başkanlığı'ndasınız, bir yığın yayın var, bir tane mi Kürtçe yayın olmaz" diye sordu.

Şener: Millet buhran içinde

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Türkiye'nin en önemli derdi rejim sorunudur. Rejim, bu ülkenin bütün dokusunu bozmuştur, ekonomisini tahrip etmiştir, dış politikasını açmaza sokmuştur, eğitim sistemini verimsiz hale getirmiştir. Böylesine bir yapı, devlete ait kurumsal yapıları da bozmuştur. Bozulmanın en önemli göstergesi, hükümet edenlerin denetlenebilir olmasıdır ama maalesef 2017 anayasa değişikliğinden bugüne kadar denge, denetim ve kontrolün tarumar olduğudur. Kamu kaynaklarını harcayan bir iktidar var ve böylesine denetimsiz bir sistem içinde her türlü suiistimale ve yanlış kullanıma açık yapıdadır. Millet sahipsiz duruma düşmüştür. 3-4 senedir Türkiye buhran içindedir" dedi.

Başarır: Sarayı çok mu hor kullanıyorsunuz

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, şöyle konuştu:

"Gerçekten bütçeyi konuşuyoruz ama sokakta farklı tablo görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin dört harcamasından örnek vermek istiyorum. Kuyrukta insanlar var, bunu inkar etmeyelim. Amortisman giderleri... Bu saray yeni saray, eşyaların hepsi yeni dizayn edildi. Çok mu hor kullanıyorsunuz? Niye dört kat arttı? Araç giderleri, 1 milyar 300 bin olmuş. Nasıl araçlar var? Böyle bir harcama bütçesi var mı? Yazlık saraya bir yat alındı mı, kiralandı mı? Çiftçi gübre bulamıyor, çok zor durumda, yalnız sarayın zirai giderlerinde artış var. Siz ne yetiştiriyorsunuz? Bu kadar lüksün içinde lale yetiştirebilirsiniz, çünkü Lale Devri'nde yaşıyorsunuz. Bu ülkede bir savaş varsa hep beraber soğan ekmek yiyelim. Bu ülkenin yüzde 80'i et alamıyor. Bu ülkenin bir gerçeği var. Yoksulluk var. Soğandan yarım kilo etten bahsetmeyin. Sarayın gideri bizi rahatsız ediyor. 1 milyar 300 liralık arabası var. Saray bu araçların bazılarını vakıflara mı, değişik kurumlara mı veriyor? Araç giderleriyle yakıt giderleri orantılı değil."