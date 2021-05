CHP'li Hakverdi: SGK, gözlük camı ve çerçevesi için ödediği pay 8 yıldır güncellenmedi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, SGK'nın görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için ödediği payın 8 yıldır güncellenmediğini belirterek, "Kurumun karşıladığı bu tutar ne vatandaşa ne de sektördeki binlerce esnaf, çalışan ve üreticiye verilen desteği karşılamamaktadır" dedi.

Hakverdi, gözlük cam ve çerçevelerinde SGK desteğinin arttırılması için TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde, SGK'nın görmeye yardımcı tıbbi malzemeler için ödediği payın cam için 10 lira 16 kuruş, ithal çerçeve için 35 TL, yerli çerçeve için 40 TL olduğunu ve bu ödenen payın da 8 yıldır güncellenmediğini vurguladı.

"Sağlık harcamalarında gerekli desteğin verilmesi sosyal devlet olmanın gereğidir"

Eskiden her yıl güncellenen bu desteğin AKP döneminde güncellenmediğini bildiren Hakverdi, şöyle konuştu:

"İlgili kanunda yapılacak değişiklik ile gözlük cam ve çerçevelerinde, kurum tarafından ödenen payın artırılması, sektörde çalışan esnaf ve üreticiye destek olunması ve vatandaşa sağlık harcamalarında gerekli desteğin verilmesi gerekmektedir. Sağlık hakkı, anayasamız ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınmış temel hak ve özgürlükler arasındadır. Sağlık harcamalarında gerekli desteğin verilmesi de sosyal devlet olmanın gereğidir."

Fiziksel gelişimleri hızlı olan 0-6 yaş grubundaki çocukların kullandıkları gözlük 1 yıl sonra yüzlerine küçük gelmektedir. Bu nedenle; 0 – 6 yaş aralığındaki çocuklarda bu hak her yıl yenilenmelidir. Yine her yaş grubundan vatandaşların ise gözlük camındaki her 0,25 derecelik değişlikte bu hak yenilenmelidir."