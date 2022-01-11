"Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Bankası'na kredi borcunun, 4 TL dolar kuru üzerinden sabitlendiği iddiası" Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Bankası’na olan 750 milyon dolarlık kredi borcunun, o günkü dolar kuruna sabitlendiği yönündeki iddiayı TBMM gündemine taşıdı. Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a; “750 milyon dolarlık kredi borcunun, 5 Nisan 2018 tarihinde 4 TL olan dolar kuru üzerinden sabitlendiği iddiası doğru mudur?” sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Hakverdi, önergesinde şu açıklamaları yaptı:

“Ziraat Bankası; 5 Nisan 2018 tarihinde, Demirören Medya Grubu’na, Doğan Medya Grubu'nu satın alırken; 750 milyon dolar civarında kredi vermiştir. Kredinin şartları, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre; 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere, 10 yıllık bir ödeme sürecini içermektedir.

Kredinin verildiği tarihteki dolar kuru 4 TL idi, bugünün dolar kuru ise 13 TL. 5 Nisan 2018 tarihinde, Demirören Medya Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan çektiği kredinin toplam tutarı 3 milyar TL iken; bugünkü kur ile hesaplandığında 10 milyar 350 milyon TL’dir.

Demirören Medya Grubu’nun, Ziraat Bankası’na olan kredi borcunu 2018 yılındaki dolar kurunda sabitlettirdiği ve aradaki 7 milyar 350 milyon TL olan tutarı ödemek istemediği iddia edilmektedir ve bu doğrultuda borçlarını yapılandırmak için görüşmeler gerçekleştirdiği bilinmektedir.

Kredinin verilme tarihinden 26 ay sonra, 10.06.2020 tarihinde, Ziraat Bankası’na konu ile gönderdiğimiz bilgi edinmemiz, ‘Ticari Sır’ denilerek yanıtlanmamıştır. Asıl amacı çiftçilerimizi desteklemek olan Ziraat Bankası’nın, bir medya kuruluşunun satın alınması için kullandırdığı bu yüksek miktarlı kredinin geri ödenip ödenmediği, kamuoyu tarafından merak edilmektedir.”

Hakverdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“- Demirören Medya Grubu’nun, Doğan Medya Grubu'nu satın alırken Ziraat Bankası’ndan kullandığı kredi taksitlerinin geri ödemesi, döviz cinsinden mi yoksa TL cinsinden midir? Türk lirası cinsinden ise, 750 milyon dolarlık kredi borcunun, 5 Nisan 2018 tarihinde 4 TL olan dolar kuru üzerinden sabitlendiği iddiası doğru mudur?

- Basında yer alan haberlere göre; kullandırılan kredinin 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl vadeyle taksitlendirildiği belirtilmektedir. Bu sürecin dolmasıyla beraber, Mayıs 2020 tarihinden itibaren geri ödemeler düzenli bir şekilde yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bugüne kadar kaç taksit ödenmiştir? Ödenmemiş ise Demirören Grubu hakkında başlatılmış bir haciz işlemi var mıdır?

- Demirören Grubu, borçlarına dair Ziraat Bankası ile herhangi bir yapılandırma görüşmesi yapmış mıdır? Yapılmış ise, bu görüşme sonrasında medya grubunun borçları için herhangi bir yapılandırma söz konusu mudur ve bu yapılandırmanın şartları nelerdir?” (ANKA)