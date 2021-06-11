CHP'li Hakverdi: 19 yılda Atatürk Orman Çiftliği'ni adeta talan ettiler

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Meclis'e verdiği soru önergesine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içinde bulunan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşında yer alan otopark alanı ile Ankapark’ın yanında bulunan kamusal alan ihalesini kazanan firmanın ismini vermedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşında yer alan otopark alanı ile Ankapark’ın yanında bulunan kamusal alan ihalesini kazanan firmayı, Meclis Başkanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ile Bakan Pakdemirli’ye sordu.

"Henüz sözleşme imzalanmadı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, AOÇ arazisi üzerinde gerçekleşen kiralama ihalesine ilişkin verdiği yanıtta, “Kiralama süresi dolan bahse konu alan, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelik kapsamında açık arttırma usulü ile ihale edilmiştir. İhaleyi kazanan firma ile henüz sözleşme imzalanmamıştır” diyerek, kazanan firmanın ismini açıklamaması dikkat çekti.

AOÇ'nin 74 bin metrekare arazisi

Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü, 22 Şubat 2021 tarihinde AOÇ sınırları içerisindeki yaklaşık 74 bin metrekare büyüklüğünde birinci derece doğal SİT alanının otopark, rekreasyon ve tarım olarak verilmesine dair ihale yapmıştı.

35 bin 382 metrekarelik alan

İki ihaleden birisini kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Anket A.Ş, mülkiyeti AOÇ’ye ait 2 bin 98 metrekare kapalı, 33 bin 284 metrekare açık toplam 35 bin 382 metrekarelik taşınmazın ‘Rekreasyon Alanı’ olarak 10 yıllığına 75 bin TL bedelle kazanırken, kiralanan alana Atatürk’ün mirasına uygun olarak rekreasyon ve park alanı yapacağını açıklamıştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında , otopark yapılması öngörülen alan ile Ankapark’ın yanında ‘tarımsal alan’ için kiraya çıkarılan alanla ilgili ihale sonuçları ile ihaleyi alan firmanın adı bütün girişimlere rağmen açıklanmayınca CHP’li Hakverdi tarafından konu Meclis gündemine taşınmıştı.

"Orman Çiftliği adeta talan edildi"

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, AOÇ arazisinin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kamusal kullanım şartlı bağışı ile ulusa hediye ve emanet edildiğini vurgulayarak, “Bu bağışa göre Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki bütün zirai işletmeler, donanımlarıyla birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı şartı ile hazineye devredilmiştir. Fakat bu bağışın şartlarına uyulmamış, çiftlik önce kanunlarla ardından ise kiralama ve tahsis yöntemleriyle, içinden geçirilen otoyollar ve yapılaşmalarla günden güne erimeye devam etmektedir. Son 19 yılda Atatürk Orman Çiftliği adeta talan edilmek suretiyle arazisinin neredeyse yarısını kaybetmiştir” dedi. (ANKA)