CHP'li Güzelmansur: Yabancıya konut satışı yasaklanmalı

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, yabancıya konut satışı ve konut fiyatlarındaki artışın nedenleri için Meclis araştırması istedi. Belli süre yabancıya konut satışının yasaklanmasını isteyen Güzelmansur, Kanada'nın konut fiyatlarının yüzde 50 artması üzerine bu yönteme başvurduğunu belirterek, “Kendi vatandaşımızı korumak adına belli bir süreliğine de olsa yabancılara konut satışını yasaklamamız lazım. Yüzde 120 artışın olduğu ülkemizde yetkililer neyi bekliyor?” dedi.

Güzelmansur ve 24 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde “Konut fiyatlarında artışa neden olan etmenlerin ve artışı durduracak tedbirlerin belirlenmesi, yabancılara konut satışı politikasının tüm yönleriyle gözden geçirilmesi, 250 bin dolara ev alan yabancıya vatandaşlık verilmesi gibi yanlış uygulamaların etkilerinin bütün boyutlarıyla incelenmesi amacıyla” komisyon kurulması istendi.

"Vatandaş için ev almak hayal oldu"

Sözcü'nün haberine göre konut fiyat artışlarının yüzde 120'ye yaklaştığını ve bu haliyle Türkiye'nin konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülkelerden biri haline geldiği vurgulanan önergede “Ülkemizde konut fiyatlarının bu denli artmasındaki en önemli nedenlerden biri Türk lirasındaki rekor değer kayıpları iken, bir diğer önemli neden de yabancılara konut satışındaki artıştır. 250 bin dolara ev alana promosyon gibi vatandaşlık verilmesi de yabancıların Türkiye'de konut alma iştahını kabartmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı konut satış istatistiklerine göre 2021 yılında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artmıştır” denildi.

"Yabancıya konut satışı yasaklanmalı"

Güzelmansur, önergesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: