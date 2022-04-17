CHP'li Güzelmansur: Yabancıya konut satışı yasaklanmalı

“İktidar yabancıya konut satışını, bizim vatandaşımızın alım gücünün düşmesiyle konut piyasasında yaşanan daralmaya can simidi gibi görüyor. Ancak yabancının konut alımındaki artışın getireceği ekonomik, sosyolojik, demografik riskler var.
Birincisi alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımızın ev sahibi olması hayal olmaya başladı. İkincisi konut fiyatlarındaki kontrolsüz artış, daha ucuz bölgelere doğru zorunlu bir iç göç dalgası yaratacak. Üçüncüsü de evlenme oranları düşecek. Çünkü konut satış fiyatlarının artması ev kiralarının da artmasını tetikliyor.
Dolayısıyla bizim kendi vatandaşımızı korumak adına belli bir süreliğine de olsa yabancılara konut satışını yasaklamamız lazım. Konut fiyatlarının yüzde 50 arttığı Kanada vatandaşını korumak için bunu yaptı. Yüzde 120 artışın olduğu ülkemizde yetkililer neyi bekliyor? Bu konunun tüm boyutlarıyla araştırılması için Meclis'te Komisyon kurulmalı.”