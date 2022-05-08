CHP'li Gürsel Tekin İstanbul'un göç haritasını çıkardı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin kamu görevlileri, yerel yöneticiler ve muhtarlar ile saha araştırmaları sonucunda İstanbul’un göç haritasını çıkardı. 39 ilçede göçmen durumunu gösteren haritaya göre İstanbul’un her ilçesinde yabancı yoğunluğu var.

Kadıköy’de İran, Irak ve Rus uyruklu yabancılar yaşarken, Şişli’de Moğollar ve Afrika ülkelerinden gelen yabancılar yoğunluğu oluşturuyor. Eyüp’te Afgan, Pakistan, Suriyeli ve Türkmenler, Arnavutköy’de Suriyeli, Sudanlı ve Arakanlılar, Esenyurt’ta Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların yanı sıra Mısır, Tunus, Fas, Uganda, Nijerya, Kongo gibi ülkelerden gelen yabancılar bulunuyor.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin harita üzerinde yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

"Mülteci statüsünde yabancı şu an çok az; Suriyeliler 'geçici koruma statüsünde'"

“Hepimizin kavramları doğru kullanması lazım. Mülteci statüsü 1951 tarihli BM Sözleşmesi ile düzenlenmiş durumda. Biz bu sözleşmeye coğrafi çekince koyduğumuz için sadece Avrupa’dan gelen şahıslar “mülteci” statüsünde kabul ediliyor. O yüzden mülteci statüsünde yabancı şu an çok az. Suriyeliler “geçici koruma statüsünde” yabancılar. 2013 tarihli “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” ile 2014 tarihli Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında burada bulunuyorlar. Resmi rakamlara göre bu statüde 3,7 milyon insan var. Göçmen ekonomik amaçlarla kaynak ülkeden bir başka ülkeye yasal yollarla taşınan insan demek. Düzenli göç kapsamında ikamet izni verilenler var. 1,4 milyon insan da bu statüde Türkiye’de bulunuyor. Bir de düzensiz, kaçak göç var. Kaçak oldukları için kayıtları yok. Dolayısıyla bilim insanlarının tahminine göre toplam 8 milyon geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak giriş yapmış sığınmacı Türkiye’de bulunuyor.

"En az 2 milyon yabancının İstanbul’da olduğunu tespit ettik"

"Yaptığımız çalışmada en az 2 milyon yabancının İstanbul’da olduğunu tespit ettik. Geçici koruma statüsünde, ikamet izni olan veya kaçak 2 milyonu aşan insan bugün İstanbul’un 39 ilçesinde. Sadece Esenyurt’ta 250 bin yabancı var. Dünyanın her yerinden gelmişler. Suriye’nin yanı sıra Afganistan, Pakistan, Irak, Uganda, Nijerya, Kongo, Libya’ya kadar her yerden insan var. Bugün Esenyurt’taki vatandaşımızın, nüfusun dörtte biri kadar yabancı Esenyurt’ta yaşıyor. Yani resmi nüfus 1 milyon, 250 bin de yabancı var. Böyle bir nüfus artışını Esenyurt’un veya hiçbir ilçenin kaldırması mümkün değil. Bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir nüfus artışını kaldırabilecek ne kurumsal alt yapımız var ne şehrin böyle bir altyapısı var."

"Valilik kaçak göçmenleri takip edemiyor"

"Valilik tarafından açıklanan rakamlara göre İstanbul’da 1,3 milyon yabancı var ama Valilik kaçak göçmenleri takip edemiyor. Bu rakama kaçak göçmenler dahil değil. Halbuki İstanbul’un her ilçesinde binlerce düzensiz göçmen var. Kamu görevlilerinin çok daha sıkı bir şekilde denetim yapıp düzensiz göçmenleri tespit etmesi lazım."

"Sığınmacıların çoğu ne yazık ki insanlık dışı koşullarda yaşıyor"

"Sığınmacıların çoğu ne yazık ki insanlık dışı koşullarda yaşıyor. Yapılan çalışmalara göre yüzde 97’si kaçak çalışıyor. Hiçbir özlük hakları yok, örgütlü değiller, sigortaları yok, asgari ücretin altında para alıyorlar. Köle koşullarında çalışıyorlar. Bu koşullarda yaşayan insanların Türkiye ile olan bağı da kopuyor. Uyuşturucu, fuhuş çeteleri ile terör örgütleri bu insanları kullanmaya çalışıyor. İleride yabancı mafyalarla karşı karşıya kalabiliriz."

"Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi ilçelerde kira fiyatları astronomik şekilde artmış durumda"

"Sığınmacıların İstanbul’un konut piyasası üzerinde de çok ağır bir etkisi var. Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi ilçelerde kira fiyatları astronomik şekilde artmış durumda. İnsanlar ev bulmakta büyük zorluk çekiyor. Kiracılar ile evlerini kiraya verenler arasında anlaşmazlık baş göstermiş durumda. Evlerini kiraya verenler hem talep hem de enflasyon nedeniyle çok yüksek kiralar isterken, binlerce insan da evsiz kalmaktan, kiralayacak ev bulamamaktan korkuyor. İstanbul’da bir evin ortalama fiyatı 1,6 milyon TL’ye çıktı. Ev sahibi olmak hayal oldu. Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi dar gelirli vatandaşların yaşadığı ilçelerde dahi kiralar 4 bin TL’yi geçerek asgari ücrete dayandı. Örneğin Sultanbeyli’de 2000 liranın altında ev bulmak çok zor. Ortalama kira bu rakamların üstüne çıkmış durumda."

"Yabancıları suçlayarak hiçbir yere varamayız; sorun onlar değil"

"Yabancıları suçlayarak hiçbir yere varamayız. Sorun onlar değil. Sorun bu göçmen politikasını tercih eden, uygulayan hükümet. Suriye’de barışın sağlanması ve sınır güvenliğimizin korunmasıyla bu sorunu çözebiliriz. Dolayısıyla etnik ayrımcı hatta ırkçı görüşler yerine, barışı sağlayacak, insanları kendi anavatanlarına dönmeye ikna edecek bir tablo ortaya koymak zorundayız. AKP iktidarının tercihlerinin bedelini hem 83 milyon vatandaşımız hem de 8 milyon yabancı çok ağır bir şekilde ödüyor. Halkın yüzde 91’i kalıcı, gerçekçi bir çözüm istiyor. Siyaset bu çözümü halka sunmak zorundadır."