CHP'li Gürsel Tekin'den Süleyman Soylu'ya: Bu iddiaların tamamı iftiradır, özür dilemek zorundadır

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le arasında ilişki olduğu yönündeki iddiasına yanıt olarak, "İçişleri Bakanlığı makamında oturan Süleyman Soylu'ya açık çağrıda bulunuyorum. Sadece Sedat Peker değil, herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi canlı yayında özür dilemek zorundadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Sedat Peker'le ilişkisi olduğunu iddia etti. Soylu canlı yayında, "Gerek organize suç örgütlerinin mensupları, liderleri, gerekse bu konularda iktidarı ve siyaseti istismar etmek isteyenler yanaşırlar, kendi meşguliyet alanlarını, sivil toplum örgütlerini, iş alemini oluşturmaya çalışırlar. Amaçları nedir? Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Amacı ne? Tam da bahsettiğimiz. 'Ben akademisyenleri kan banyosunda yıkayacağım'. Adam benim herşeyime küfrediyor, takipsizlikle övünüyor. Hangi partiyse, sadece AK Parti ile ilişkisi yok ki. CHP'li Gürsel Tekin'in attığı tweeti sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının birtakım yerel zafiyetlerden istifade ederek meşruiyet sağlamalarıdır." suçlamasında bulundu.

"Bu iddiaların tamamı iftiradır, özür dilemek zorundadır"

CHP'li Gürsel Tekin, Soylu'nun iddialarını kesin bir dille yalanlarken, "2016 yılında akademisyenlerin tehdit edilmesine karşı partimizin hazırladığı bildirgeyi de ben okudum. Bu suç örgütlerine ve tehditlerine karşı her zaman dik durduk, dik duracağız.

Sedat Peker kendisinin bir kere bana selam verdiğini benim de bu selamı aldığımı iddia ediyor. Bu olayı da hatırlamıyorum. Kendisiyle hiçbir bağlantım, ilişkim yoktur. Bu iddiaların tamamı da iftiradır.

@HaberturkTV’ye de bağlanıp cevap hakkımı kullanmak istediğimi bildirdim.

İçişleri Bakanlığı makamında oturan @suleymansoylu'ya açık çağrıda bulunuyorum. Sadece Sedat Peker değil herhangi bir suç örgütü yöneticisi ile ilişkim varsa hemen istifa edeceğim. Eğer ispatlayamazsa hemen şimdi @Haberturk canlı yayınında özür dilemek zorundadır." ifadelerini kullandı.