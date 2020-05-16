CHP'li Gürsel Tekin'den sicil affı teklifi: Vatandaşın borcu silinsin, temiz bir sayfa açalım

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaş için de sicil affı çıkarılmasını istedi. Tekin, “Vatandaşın ödenemez durumda olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının silinip, temiz bir sayfa açılmasını sağlayalım” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, icra takibi başlatılmış ve başlatılacak olan tüm davaların da ortadan kaldırılmasını isteyen Tekin, şunları söyledi:

"Koronavirüs salgınının üzerinden 2 aydan fazla zaman geçti, vatandaşın derdine derman olacak bir destek paketi açıklanmadı. Kira, faturalar, kredi kartı borcu derken özellikle son 2 ayda vatandaş bitti. Borçlu kişi sayısı, ihtiyaç ve diğer kredilerde 30 milyon kişiye çıktı.

Son 5 yıl içinde icraya verilen ve borcu halen devam eden vatandaş sayısı da 5 milyona yaklaştı. 2017'de çıkarılan sicil affını ne özel bankalar ne de devlet bankaları uyguladı."