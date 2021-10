CHP'li Gürsel Tekin'den 'göçmen' politikasına eleştiri: Son 1,5 yılda doğan 1 milyon çocuk ne olacak; önlem söz konusu değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Aksaray’da da yaşanan 'göçmen' sorununa değinerek “Son 1,5 yılda 1 milyon yeni çocuk doğdu. Bu çocuklar ne olacak merak ediyorum. Hiçbir tedbir, önlem ve entegrasyon söz konusu bile değil” dedi.

Gürsel Tekin, bugün Aksaray esnafla bir araya geldi. Aksaray’da esnafla ve vatandaşla dertleşen Tekin, “Önümüzdeki süreçte kontrolsüz bir göç büyük bir sorun yaratabilir. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi burada da yaratabilir. Sosyolojik durum var, psikolojik durum var, güvenlik sorunu var. Birçok yerde güvenlik sorunu var. En büyük göç 2019’da oldu; Afganlar buraya geldi. Bugüne kadar hesapladığım, 5,5-6 milyon göçmen olarak kabul edersek 1 milyon yeni çocuk doğdu. Bu çocuklar nasıl besleniyor, nasıl bir eğitim alıyor, nasıl entegre edilecek? Bunların hiçbirinin hesabı kitabı yok” dedi.

"Ekmeğimizi bölüştük, yerimizi bölüştük; her gün kavga"

Bu sırada bir vatandaş, “Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘Afganlar gelecek bizlere. Türkiye yolgeçen hanı değildir’. Ya mübarek, sen şimdiye kadar neredeydin? Afganların geleceği zaman mı sen uyandın? Afganlar gelmeden önce zaten almış başını gidiyor. Ekmeğimizi bölüştük, yerimizi bölüştük, yerimiz dar; her gün kavga, her gün cinayet, her gün tecavüz. Bunlarla başımız dertte, yaşayamıyoruz. Kendi memleketimizde yabancı gibiyiz” diye konuştu.

"Kiralar 800'den 2 bin TL'ye yükseldi"

Göçmenlerin Türkiye’ye gelmesiyle kiraların da yükseldiğini belirten Tekin, “İstanbul’a 1,5 milyon yeni göç geldi. 1,5 milyon insanın konut ihtiyacı var. Esenyurt’ ta kiralar 500-600 lirayken bin 500 liraya çıktı” dedi.

Yüzde 80 engelli bir vatandaş ise “Esenyurt’ta yaşıyorum. Bir senede tam 5 tane daire değiştirdim, yabancılar yüzünden. Kiralara bakıyorum, geçen sene 800 liraya oturuyorsam bugün 2 bin 500’e oturuyorum. Kiralar almış başını gidiyor” diye konuştu.

Faturalarını ve kirasını ödeyemediğini söyleyen bir başka esnaf, “Kaç tane faturam, kiram birikmiş. Dört aydır kiramı veremedim burada. Her ay 500-600 lira fatura geliyor; 10 tane ampulüm yok. Ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.

"Nimet sizin külfet bizim"

Gürsel Tekin, uzun zamandır bu konuyu gündeme getirdiğini fakat herhangi bir önlem alınmadığını ifade ederek, “5 yıl önce de gelseniz aynı fotoğrafları görebilirdiniz ama ne yazık ki kimse gündeme getirmemişti, bizim uyarılarımıza rağmen. Durum böyle olunca pasta gittikçe küçüldü ve kavgaya dönüştü. Kiralar yükseldi. Günü birlik iş, ciddi sorun haline döndü. Eğer bugün önlenemezse, bugün çözüm bulunmazsa yarın korkarım ki çok geç olur. Mutlak ve mutlak hızlı bir şekilde önlem alınması lazım; mümkünse geri göçü teşvik etmemiz lazım. Bugün Ortadoğu coğrafyasında yıkılan bütün ülkelere bakın, orada Avrupalı şirketleri görebilirsiniz; tamamı oraya konmuş. Nimet sizin, külfet bizim. Hayır kardeşim, külfeti beraber paylaşacağız. Bugün bunu paylaşamazsak çok büyük bir sorunla karşı karşıya geliriz” diye konuştu.

Tekin, “Ekonomimiz daralmış, ciddi bir kriz var. 2 milyon insan günlük yevmiyeyle çalışıyor. Bu işi bulamıyor, 250 liraya çalıştığı işte 150 liraya çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü göçmenler ucuz iş gücü haline geldi. En önemlisi, son 1,5 yılda 1 milyon yeni çocuk doğdu. Bu çocuklar ne olacak merak ediyorum. Hiçbir tedbir, önlem ve entegrasyon söz konusu bile değil” dedi.

"Dünyayı gezmenize gerek yok; Nişanca'ya gelin dünyayı görürsünüz"

Tekin’in ziyaret ettiği Nişanca Muhtarı Zübeyir Yiğitalp ise 30 yıldır Nişanca mahallesinde yaşadığını belirterek halkın başka ilçelere taşındığını ve mahallede Türk nüfusunun 1,5 katı yabancı olduğunu belirtti. Yiğitalp şöyle konuştu:

“30 yıldır bu mahallede yaşıyorum, 30 yıldır buranın insanı başka ilçelere gidiyor. Sebebini sorduğumuzda, ‘Burası artık yabancıların’ diyorlar. Burayı yaşanmayacak hale getiriyorlar ve bu halde olduğu için yabancılar burada cirit atıyor. Vatandaş bundan rahatsızdı, baktı ki olmuyor evlerini taşıdılar. Birçok insan evini sattı, birçoğu da satmaya çalışıyor, fakat alıcı yok. Buraya ilk geldiğimde 9 bin seçmen vardı, şimdi 9 bin seçmenden 3 bin seçmen kaldı. Gittikçe düşüyor. Artık dur denmesi gerekiyor. Muhtar olarak elimden geleni yapıyorum. Bizim 1,5 katımız yabancı bu mahallede yaşıyor. Bu şekilde doğru değil. Yarım adamız çok değerli, buna sahip çıkmamak doğru değil. 600 senelik Osmanlı’ya başkentlik yapmış bir yarımada ama şu anda kimse kalmadı. Yabancılardan başka kimse yok.”

Dünyayı gezmenize gerek yok. Nişanca’ya gelin, dünyayı görürsünüz. Çünkü dünyanın her yerinden insan burada yaşıyor. O yüzden bu yabancı konusunda dur denilecek bir şey olması lazım.” (ANKA)