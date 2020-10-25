CHP'li Gürsel Tekin: Sarıgül'ün partisi büyük olasılıkla Cumhur İttifakı saflarında olacak

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yeni parti kuracağı iddia edilen Mustafa Sarıgül'ün Cumhur İttifakı'ndan yana olacağını belirtti.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Tekin, "Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyormuş. Yolu açık olsun. Ben 2013 yılında ‘CHP'nin, yakıtı bitenlerin yakıt ikmali yaptığı yer olmadığını' söylediğimde dönemin genel başkan yardımcıları, şimdi ki genel başkan yardımcılarının bazıları beni suçladı. Önce Sayın Sarıgül'ün kapısına giderek, sonra CHP Genel merkezi önünde Sarıgül'e özel miting yapanların, CHP tabanına özür borçları olduğunu hatırlatmak istiyorum.” dedi.

Tekin, "Neredeyse partimizde CHP'li olmak suç haline geldi. Benim o zaman Sayın Sarıgül'le bir husumetim mi vardı? Hayır. Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyor. Büyük bir olasılıkla Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı saflarında olacak. Şişli Belediyesi önünde halay çekenler, genel merkezin önünde davul çalanlar şimdi ne diyecekler merak ediyorum.” diye konuştu.

Sarıgül'ün son üç aydır parti kurma hazırlıkları yaptığını, 81 il başkanını belirlediğini kaydeden Gürsel Tekin, atanan bazı isimlerin de iktidara yakın olduklarını iddia etti.