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CHP'li Gürsel Erol Koronavirüs'ü yendi

30 Kasım 2020 21:55

Koronavirüs'e yakalanan CHP 26 ve 27. dönem milletvekili ve CHP PM üyesi Gürsel Erol sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle testlerim negatife döndü ve hastalığı atlatmış bulunmaktayım." dedi.

Gürsel Erol, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün itibariyle testlerim negatife döndü ve hastalığı atlatmış bulunmaktayım.

Bu zorlu süreçte benimle ilgilenen aileme,doktorlarıma, çalışma arkadaşlarıma ,sürekli arayarak yalnızlık hissettirmeyen tüm dostlarıma,partililerime, hemşehrilerime teşekkür ederim.

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