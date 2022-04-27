CHP'li Gürer: Yabancı tohumlar kanser taşıdı; 28 yıl ekilemeyecek, patates krizi kapıda

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı tohumlardan Türkiye'ye gelen patates kanserinin tarım arazilerini sardığını ve 26 ilde karantina uygulandığını açıkladı. Hastalığın bulaştığı topraklarda 28 yıl patates ekimi yapılamadığını söyleyen Gürer ayçiçeği yağı, buğday ve şekerden sonra patates krizinin de kapıda olduğunu ifade etti.

Halk TV'den Hava Asal'ın haberine göre İthal tohumla hastalığın Türkiye geldiğini söylen Gürer, 2004 yılında görülmeye başlayan ‘patates siğili’ hastalığının yayılımıyla ilgili sorunlara ilişkin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye soru önergesi verdiğini söyledi. Gürer Bakan Kirişçi tarafından verilen yanıtta 26 ilde karantina uygulandığını ama hangi illerin karantina altında olduğunun açıklanmadığının altını çizdi.

Gürer, Bakan Kirişçi’ye yönelttiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bir nev’i kanser olan patates siğil sonrası 2004 yılında başlatılan ekim alanı kısıtlaması 2022 yılı itibari ile hangi boyuttadır?

Kaç ilde ne kadar alanda hastalık nedeni ile patates ekimi yapılmamaktadır?

Siğil gibi zarar veren nematod hastalığının boyutları ve halen mevcut durumu nedir? Patates siğili ile ilgili çiftçi eğitimi verilmekte midir?”

Bakan Kirişçi: Karantina tedbirleri uygulanıyor

2022 yılı itibariyle patates siğili hastalığı nedeniyle karantina tedbirleri uygulandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, hastalık etmeninin konukçularının (patates ve diğerleri) dışındaki ürünleri etkileyebildiğine dikkat çekerek, “ Patates karantina etmenleri sebebiyle (Patates siğili, Patates kahverengi çürüklüğü, Patates halka çürüklüğü ve Patates kist nematodları) 26 ilde karantina tedbirleri uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Patates kanseri olan toprakta en az 20 yıl karantina uygulanıyor"

Gürer, patates siğil hastalığı nedeni ile yaygın ekim yapılan bazı illerde ekiminin önemli ölçüde azaldığını söyledi. Patates kanseri rastlanan toprakta en az 20 yıl karantina uygulanıyor ve yem bitkileri dışında ürün yetişmiyor.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yalnız Niğde’de en az 100 bin ton dolayında patates ekiminin azaldı. Yıllık 840 bin ton patates üretilen Niğde ilinde geçen yıl rekolte beş yüz bin tona geriledi. Bu yılda yazda patates ekiminde daralma devam etti. 1999 yılında 6,5 milyon ton patates üretilen ülkemizde 2021 yılında 5,1 milyon ton patates yetişti.

Bugünden önlemler alınmalıdır. hububattan sonra en çok tüketilen gıda ürünlerden patates içinde tehlike çanları çalmaktadır. Mevcut önlemler yanında daha çok ciddi tedbirler alınması şarttır”