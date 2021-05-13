CHP’li Gürer: Virüs bile iktidara ders olmadı; çiftçinin ayakta duracak takati kalmadı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde tarım ve gıdanın insanlık için en önemli sektör olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünya ülkelerinin tarım ve gıda sektördeki yatırımlarına ağırlık verip çiftçileri desteklemeye yönelik adımları artırdığına dikkat çeken Gürer, ancak ülkemizde halen ve inatla hububat başta olmak üzere ithalata bağlı tarım politikaların uygulanmaya devam ettiğini, bu olumsuzluğun faturasını ileriki yıllarda toplumun tüm kesimlerinin ağır bir şekilde ödeyeceğini belirtti. 2021 yılında kuraklığın yanı sıra bazı bölgelerde dolu ve don ile oluşan ürün hasarlarının da çiftçinin belini büktüğünü, afet bölgelerinde çiftçiye acil destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP'li Gürer, Dünya Çiftçiler Günü mesajında, ülkemizde tarım alanlarındaki azalma, çiftçi sayısındaki belirgin düşüş, pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz tablo, bu yıl 22 ilde yaşanan kuraklık, son günlerde meydana gelen bahçelere zarar veren dolu ve don olayları ve bu süreçte yapılması gerekenleri değerlendirdi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım stratejik bir alandır. Çiftçi refahının sağlanması gıdaya erişimi sorunsuz kılar. 2021 yılı çiftçilere, pandemi ile oluşan sorunların yanında kuraklık ve iklim olaylarının yarattığı sorunlarla beraber geldi. 22 ilde yoğun hissedilen kuraklık özellikle hububatta ciddi ürün kayıplarına neden oldu. Bu arada bazı bölgelerde yaşanan dolu ve don, meyve bahçelerini vurdu. Hububat taban fiyatları geçen yıl bu süreçte açıklanmasına karşın bu yıl halen açıklanmadı. Artan girdi maliyetleri nedeniyle ürün fiyatları geçen yıla göre, neredeyse %100’e yakın artış gösterdi. Gübre fiyatları ikiye katlandığı için daha az gübre kullanımı oluşacak ve bu da rekolte kayıpları yaratacak. Bir yerde doğal afetler, bir yerde artan maliyetler çiftçinin belini büktü. TARSİM mutlaka zarar gören çiftçiye yeterli desteği sağlamalıdır. Afetten etkilenen bölgeler afet bölgesi ilan edilmelidir. İktidar tarafından çiftçinin yanında olacak destekler açıklanmalıdır. Dünya çiftçi gününde ne yazık ki ülkemiz çiftçisi artan sorunlarla baş başa kalmış durumdadır. Çiftçinin ayakta duracak takati kalmadı. Ciddi destekler sağlanarak planlı tarım politikalarının uygulanması şart” diye konuştu.

“Virüs bile iktidara ders olmadı”

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla birlikte, ülkelerin tarıma verdiği önemi artırdığını, kendi vatandaşının geleceğini düşünerek, ithalat –ihracat dengesini kurmaya çalıştığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak son 18 yılda uygulanan yanlış tarım politikası ülkemizde tarımı sorunlu noktaya gelmesine neden oldu. Yerli üreticinin desteklenmesi, var olan tarımsal sorunların çözülmesine yönelik adımlar atmayan AKP iktidarı, Koronavirüs salgınıyla baş gösteren ‘tarımsal ürünlere ve gıdaya erişememe’ tehlikesinden dahi ders almamış görünüyor” dedi.

“Çiftçi sayısı da tarım alanları da azalıyor”

1980’lı yıllarda 28 milyon hektar olan tarım arazisi varlığımızın, bugün 23 milyon hektara gerileğini ve yaklaşık 5 milyon hektar tarım arazisinin artık tarım arazisi olmaktan çıktığını anlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tarım arazilerinin azalmasına pararel olarak çiftçi sayısındaki düşüş de sürekli artıyor. Çİftçilerin bankalara 137 milyar olan borcu, tarım kredi ve diğer borçları ile 180 milyarı buluyor. 2006 yılında çıkan Tarım Kanununun 21 maddesine göre Milli Gelirin % 1’inin çiftçiye verilmesi gerekirken bugüne kadar yarısı verilmiş durumda yani çiftçi devletten alacaklı. Tohum, gübre, ilaç ve yem fiyatları almış başını gidiyor. Tüm çiftçiler borçlu yaşıyor. Ürettiği ürünü değerine satamıyor. İktidar, ithalat sopasını çiftçinin başından eksik etmiyor. Yaşanan olumsuzluklar, ekmeyen ve dikmeyen çiftçiyi diğer çiftçilere göre daha az sorun yaşar duruma getirdi” ifadelerini kullandı.

“Kazanamayan üretici tarımdan kaçıyor”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir zamanlar tarımda kendi kendine yeten birkaç ülkeden biri olan ülkemizde yanlış tarım politikaları ile çitçi tarımdan uzaklaştırıldı. Üretici para kazanamıyor, tüketici yüksek fiyattan ürün almak zorunda kalıyor. Bu durumun tek karlısı ise aracılar oluyor. Böyle bir ortamda çiftçi sayısının ve tarım arazisinin sürekli azalması kaçınılmaz olur” şeklinde konuştu.

“Doğru adımlar atın”

AKP iktidarına çağrıda bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde olsun, iktidar şapkasını önüne koyarak, ‘ben nerede yanlış yaptım?’ diye düşünmeli ve zararın neresinden dönülürse kardır mantığıyla tarımda doğru adımlar atmaya başlamalıdır. Tarımsal sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik onlarca kanun teklifi, meclis araştırma önergesi ve yüzlerce basın açıklaması yaptık. Bu tekliflerimiz, önerilerimiz dikkate alınarak, tarımda gelinen olumsuzluğun önüne geçilecek düzenlemeler hayata geçirilmelidir” sözlerini kaydetti.