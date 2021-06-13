CHP'li Gürer: TÜİK’e göre 29 milyon, SGK’ya göre ise 21 milyon çalışan var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK ve SGK'nın çalışan sayısında farklı veriler sunmasını eleştirerek, "TÜİK’e göre 29 milyon, SGK’ya göre ise 21 milyon 500 çalışan var. TÜİK, 8 milyona yakın fazladan çalışanı nereden buldu” diye sordu.

Gürer, Türkiye'deki işsizlik oranları, ekonomik veriler ve mutfak enflasyonundaki artışın, yurttaşı kaygılandırmaya devam ettiğini söyledi. Gürer, açıklanan resmi veriler üzerinde yaptığı değerlendirmede, işsizliğin hat safhaya ulaştığını, ekonomik kriz ve pahalılığın önüne geçilemediğini anlattı.

"Geçici işçiler sürekli işçi gibi gösterilip, kamuoyu mu yanıltılıyor?"

Bu olumsuz tabloda resmi kurumlar arasındaki verilerin bile birbiriyle örtüşmediğine dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde sigortalı çalışanların resmi verilerine bakıldığında TÜİK ve SGK’nın açıkladığı rakamlar bile birbirini tutmuyor. TÜİK’e göre 29 milyon çalışan varken, SGK’ya göre çalışan sayısı 21 milyon 500 bin. SGK’nın verilerine göre, TÜİK’te var olduğu ileri sürüler 8 milyona yakın çalışan yok. Kayıtlı ve sürekli sigortalı çalışan SGK’lı olmak zorunda. Bu durumda TÜİK 8 milyon kayıt dışı çalışan mı buldu. Yoksa geçici işçiler sürekli işçi gibi gösterilip, kamuoyu mu yanıltılıyor?” diye sordu.

Üniversite mezunu 2 milyon işsiz

3 milyona yakın kişinin kısa çalıma ödeneğinden yararlanmasına rağmen herhangi bir işyerinde çalışmadığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 30 Haziranda sona erecek olan kısa çalışma ödeneği uygulamasının ardından binlerce yurttaşın işsizler ordusuna katılacağını belirtti.

Ülkemizde geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona yaklaştığına işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, üniversite mezunu işsiz sayısının ise 2 milyonu bulduğunu vurguladı. Kamuda öğretmen ve sağlıkçılar ile mühendis atamalarının bir an önce yapılmasını istedi.

"Asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir"

Çalışanlarda en az 10 milyon kişinin asgari ücret aldığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bugün ülkemizde çalışanlara yılbaşında verilen ücret artışı enflasyon artışı karşısında erimiştir. Asgari ücretle çalışan yurttaşın alım gücü geçen yıla göre ciddi oranda düşmüştür. Bu ortamda asgari ücretin vergi dışı bırakılması gerekir” ifadelerini kullandı.