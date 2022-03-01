CHP’li Gürer: Savaş, buğdaya erişimi zorlaştıracak; Türkiye, başka ülkelerden buğday arayışına girecek

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Savaş, buğdaya erişimi zorlaştıracak ve Türkiye başka ülkelerden buğday arayışına girecek. Bu durum dünya piyasalarında buğday fiyatlarını artıracak. O nedenle ülkemizde üretimin verimin artırılması için en azından şimdiden taban fiyatı açıklanmalı ve üretici makul bir fiyat alabilirse, gübre alıp tarlasına atarak verimi artırmalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalede bulunmasının tarıma olası zararlarını değerlendirdi. Gürer, “Bir yılda Türkiye, Rusya’dan 1,8 milyar dolar değerinde 6,7 milyon ton buğday aldı” dedi.

Gürer, ton başına maliyeti 6 bin TL’yi bulan buğday için bugünden makul sayılabilecek bir taban fiyatın açıklanması durumunda, fiyat artışı nedeniyle taban gübre atamayan üreticinin, en azında üst gübre atabilmesine olanak sağlanacağını belirtti.

Ömer Fethi Gürer, “Bu şekilde hububat veriminin artırılarak, Rusya ve Ukrayna’dan ithal edeceğimiz ürünü, bir kısmını ülkemizde üretebiliriz. Aksi halde hububat konusunda ülkemiz ciddi sorun yaşar” dedi.

Türkiye’nin bir yılda, Rusya’dan 1,8 milyar dolar değerinde buğday aldığını vurgulayan Gürer, şunları söyledi:

"Yurt dışından ithal ettiğimiz buğdayın yüzde 88’inin Rusya ve Ukrayna’dan alıyoruz"

“Bir yılda Türkiye, Rusya’dan 1,8 milyar dolar değerinde 6.7 milyon ton buğday aldı. Yurt dışından ithal ettiğimiz buğdayın yüzde 88’inin Rusya ve Ukrayna’dan alıyoruz. Dünya buğday ihracatı 200 milyon tondur. Bunun yüzde 30’u yani 60 milyon tonu Rusya ve Ukrayna’dan dünyaya satılmaktadır. Bir yılda Türkiye, Rusya’dan 1,8 milyar dolar değerinde 6.7 milyon ton buğday aldı. Rusya’dan 913 bin ton ham yağ alımı için de 1,1 milyar dolar ödedi. Ülkemiz Rusya ve Ukrayna’dan buğday, arpa, ham yağ, mısır, Ayçiçek kabuğu posası ve kepek gibi ürünler alıp, limon, domates, salatalık, kayısı, yaş üzüm, kiraz ve çilek gibi ürünleri satıyoruz.”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer gübrede bir yıllık fiyat artışının yüzde 500 olduğuna da dikkat çekerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Tarım Bakanı fiyat artışını yüzde 342, TÜİK ise yüzde 152 olarak açıkladı"

“Tarım Bakanı fiyat artışını yüzde 342, TÜİK ise yüzde 152 olarak açıkladı. Kurumların birbirlerinin rakamlarından bile haberi yok. Böyle olunca üretici gübreyi ekim döneminde atamadı. Bu durum verim düşüşüne neden olacak. En azından üst gübre atılması halinde verim kaybı bir nebze olsun azalabilir. Bu konuda çiftçinin üst gübre atabilmesi için gübrenin ücretsiz verilmesini ve geçen yıla göre fiyatı yüzde 250 artan tarımsal ilaçların müdahale edilmesini istedik. Bugüne kadar bir yanıt ve açıklama gelmedi.”

Tarım ve Orman Bakanlığına yeni bir öneride bulunduğunu aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pancarda olduğu gibi hububatta ta taban fiyatın erken açıklanmasını istedi. Gürer, “Madem gübreyi bedava vermiyorsunuz, tarım ilaçlarında indirme gitmiyorsunuz o halde mayısta açıklanacak olan hububat taban fiyatını şimdiden açıklayın ki, makul bir fiyat verilmesi halinde çiftçi gidip üst gübre alsın ve verimini artırsın” diye konuştu. Gürer, geçtiğimiz yıl, 8-10 milyon ton civarında buğday ithal edildiğini hatırlattı.

"Türkiye başka ülkelerden buğday arayışına girecek"

Savaşın dünya piyasalarındaki buğday fiyatlarının son 14 yılın en üst seviyesine çıkardığını belirten Gürer, “Türkiye haricindeki ülkeler de Rusya ve Ukrayna’dan buğday ithal ediyordu. Bu ülkelerdeki savaş, buğdaya erişimi zorlaştıracak ve Türkiye başka ülkelerden buğday arayışına girecek. Bu durum dünya piyasalarında buğday fiyatlarını artıracak. O nedenle ülkemize üretimin verimin artırılması için en azından şimdiden taban fiyatı açıklanmalı ve üretici makul bir fiyat alabilirse, gübre alıp tarlasına atarak verimi artırmalıdır” dedi. (ANKA)