CHP’li Gürer: Hileli gıda ürünlerinin listesi neden açıklanmıyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Eylül 2020 tarihinden beri hileli gıda ürünleriyle ilgili açıklama yapmamasını dile getirerek, "Elde yeterli veri mi yok, denetim mi yapılmıyor yoksa piyasadaki ürünlerin tamamı sorunsuz mu?” diye sordu.

CHP’li Gürer, 2012 yılından geçen yıl eylül ayına kadar, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirli dönemlerde açıklanan taklit ve tağşiş ürünler ile bu ürünleri piyasaya süren firmaların listesinin, uzun zamandır açıklanmıyor olmasını eleştirdi.

ANKA’nın haberine göre, 2020 yılının eylül ayına kadar belirli aralıklarla hileli gıda ürünlerin listesinin açıklanarak, kamuoyunun taklit ve tağşiş ürünler konusunda bilgilendirildiğini anımsatan Gürer, “Eylül ayından bu yana hileli gıda ürünlerinin listesi neden açıklanmıyor? Elde yeterli veri mi yok, denetim mi yapılmıyor yoksa piyasadaki ürünlerin tamamı sorunsuz mu?” diye sordu.

Geçtiğimiz dönemlerde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca açıklanan taklit ve tağşiş ürün listesinde yer alan bir ürün ve bu ürünü piyasaya süren firmanın başvurduğu mahkemenin kararı ile listeden düştüğünü belirten Gürer, “Mahkeme kararıyla o listedeki o ürünün adı çıkarılmadan, taklit ve tahşiş açıklaması yapılmıştı. Pandemi döneminde gelirler düştü. Giderlerde ise özellikle gıdada artış var. En azından yurttaşın tükettiği gıdanın içeriğinin, güvendiği devlet tarafından denetlenerek hileli ürünün satışının önünün kesilmesi gerekir” dedi.