CHP’li Gürer: EYT’lileri iktidardan sonra bir de virüs vurdu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kapanan ya da faaliyetlerine ara veren iş yerlerinde çalışan çok sayıda çalışanın işsiz kaldığını belirterek, “İşsiz kalanların arasında durumu en trajik olanların başında ise emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gelmektedir” dedi.

EYT'lilerin salgın sürecinde yaşadığı soruna dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yazılı soru önergesi veren Gürer, virüsün yarattığı olumsuzluklar da dikkate alınarak EYT'lilere emeklilik hakkı verilmesinin düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Gürer, “Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaş koşulu nedeniyle emekli olamayan, yeni bir iş başvurusu yaptığında ise ‘yaşlısın' diye işe alınmayan yurttaşlar, pandemi sürecinde daha çok mağdur oldular” düşüncesini dile getirdi.