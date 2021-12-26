CHP'li Gürer'den Meclis'e kanun teklifi: Engellilerin ÖTV istisnasıyla aldığı araçlarda fiyat üst sınırı kaldırılmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, engelli bireylerin ÖTV'siz araç alabilmesi için 2021'de belirlenen 330 bin 800 TL'lik üst sınırın döviz kurlarında yaşanan artış dikkate alınarak kaldırılması amacıyla kanun teklifi verdi. Gürer, "Engellilerin ÖTV istisnasıyla aldığı araçlarda fiyat üst sınırı kaldırılmalı" dedi.

Ömer Fethi Gürer, engelli bireylerin ÖTV istisnasıyla aldığı araçlarda fiyat üst sınırının kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. Gürer, teklife ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunlar kaydetti:

"29.08.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca ÖTV oranları 30.08.2020 tarihinde artırılmıştır. Bu artış ile motor hacmi 1600 cc altında olan araçların fiyatlarında çok fazla bir değişiklik olmazken 1600 ve 1600 cc üstü motor hacmine sahip araçlar için fiyat farkı 80 bin TL’den 130 bin TL’ye kadar artış göstermiştir.

Kanundaki araç satın alma üst sınırındaki artış oranları ÖTV artışlarının çok gerisinde kaldığından, engelliler ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu yerden yüksek ve geniş, ileri sürüş güvenliği ve donanımları içeren araçların fiyatları, artan döviz kuru ve ÖTV artışı kaynaklı olarak 330 bin 800 TL’nin çok üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple engellilerin ÖTV istisnasıyla aldığı araçlarda fiyat üst sınırı kaldırılmalıdır." (ANKA)