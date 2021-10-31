CHP'li Gürer: Böyle giderse yurttaşlar ekmeğe dahi erişimde sıkıntı yaşayacaklar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de faaliyetlerini sürdüren fırıncı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Cumhuriyet'in haberine göre Gürer, buğday üretiminin düşmesi, ithal buğday fiyatlarının artması ve bu artışın un fiyatlarına da yansımasıyla ekmek zammının kapıda olduğunu, süreci iktidarın fırıncı esnafı girdileri için destek vermesi ile aşılabileceğini söyledi. Gürer, girdi maliyetlerindeki artışın vatandaşa zam olarak dönmesi halinde mağduriyetlerin artacağını belirterek "Böyle giderse yurttaşlar ekmeğe dahi erişimde sıkıntı yaşayacaklar" dedi.

"Girdi maliyetlerine yüzde 100 zam geldi"

Gürer’e, girdi maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan fırıncı esnafı, geçen yıl 110 liraya satın aldıkları 50 kilogramlık unun bugün 220 liraya çıktığını belirterek şöyle dedi:

“Geçen yıl 1,5 liraya sattığımız ekmeğe 10 ay içinde 25 kuruş zam yaparak 1 lira 75 kuruşa satmaya başladık. Ancak girdi maliyetine yüzde 100 oranında zam gelirken, ekmeğe 25 kuruş zam yapılması, maliyetleri karşılamadı. Biz kendi cebimizden veriyoruz. Kimse una 1 ay içinde 3-4 kez zam geldiğini konuşmuyor ama ekmeğe senede 25 kuruş zam yapıldığında sanki fırıncı esnafı ekmeğe sürekli zam yapıyormuş gibi algılanıyor oysa un fiyatı ikiye katladı. Girdilere sürekli zam geliyor. Unun sürekli fiyatı artıyor. Bu gidişle halimiz harap. Keşke un artmasa da daha ucuza ekmek satsak. Vatandaş bu ekmeğe muhtaç ve çok zor koşullarda yaşayanlar var. Ekmeğin fiyatının artmasını biz kazanalım diye istemiyoruz. Maliyet arttığı için bizimde durumumuzu görün diyoruz.”

"Ekmek erişiminde sıkıntı yaşanacak"

Buğday ve un fiyatları ile diğer girdi maliyetlerindeki artışın ekmek fiyatlarında artışa neden olması halinde vatandaşta daha çok mağdur olacak diyen Gürer, “ Böyle giderse yurttaşlar ekmeğe dahi erişimde sıkıntı yaşayacaklar. Bazı fırıncılar işi bırakma noktasına geldiklerini anlatıyorlar. Sürdürebilir bir çözüm iktidarın sorumluluğudur” şeklinde konuştu.

"Girdiler azaltılmazsa, fırıncı da bulamayız"

Un fiyatlarındaki artış konusunda yetkililerin acil tedbir alması gerektiğine değinen Gürer, “En azından fırıncıların uğradığı kayıplar telafi edilmeli. Onlara destek sağlanmalı. Ekmeğe fiyat ayarlaması yerine fırıncı girdilerini azaltacak uygulamalara gidilmelidir. Yoksa ekmek üretecek fırıncı da bulamayız” uyarısında bulundu.