CHP’li Gökan Zeybek: Esenler Belediyesi, yandaş müteahhidi korumak uğruna yüzlerce insanımızı evsiz bıraktı

T24

CHP Parti Meclisi üyesi, İstanbul Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Mimar Gökan Zeybek, Esenler Belediyesi’nin, “AKP’li belediye meclis üyesinin, toprak kaymasına neden olan kanunsuz inşaatın sahibi AKP’li belediye meclis üyesini korumak uğruna yüzlerce insanı evsiz bıraktığını” iddia etti. Gökan Zeybek, Esenler ilçesindeki Kemer Mahallesi’nde temelinde göçük meydana gelen inşaatta ve toprak kayması riski bulunan sokakta vatandaşları dinledi, KRT TV’de yayınlanan Haber Aktif programında Ebru Birçak’a açıklamalarda bulundu.

Gökan Zeybek’in açıklamalarının satır başları şöyle:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında Sayın Ekrem İmamoğlu’nun halka hizmet için, içinden geçtiğimiz süreçte türlü zorluklarla karşılaşan İstanbullu vatandaşlara bir nebze olsun can suyu sağlanması için talep ettiği borçlanma bütçesinin İBB Meclisi’nden geçmemesi için olağanüstü çaba gösteren Sayın Tevfik Göksu’nun Belediye Başkanı olduğu Esenler’in Kemer Mahallesi’nde şu anda yüzlerce insanımız, yandaşı korumak uğruna alınan uygunsuz kararlar neticesinde evsiz durumda.”

“AKP Esenler Belediye Meclisi üyesinin ruhsata uygun yapılmayan, kanunsuz inşaatı yüzünden oluşan toprak kayması nedeniyle evleri mühürlenen yüzlerce Esenler ilçesi sakini vatandaşımızın, olayın meydana geldiği zamanın çok öncesinde yandaş müteahhidi defalarca Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya ve Esenler Belediyesi yetkililerine şikâyet etmelerine, uyarmalarına rağmen hiçbir önlem alınmadığını görüyoruz. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun uğruna vatandaşı belediyeden kovdurtacak kadar koruduğu müteahhit kim?”

“AKP Meclis üyesini ve yaptığı inşaatı korumak için Esenler Belediyesi’ne şikâyet için gelen vatandaşların kovulduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Bu da yetmezmiş gibi; belediyeden kovulan vatandaşlar evlerinin mühürlenmesi sonucunda İlim Yayma Cemiyeti’nin yurtlarına yerleştirilmiş durumdadır. Zor koşullarda, ne yapacaklarını bilmeyen vatandaşlar, ne yedikleri, ne içtikleri bilinmeden belirsizliklerle dolu bir çıkmaza sürüklenmiş bir haldedir.”

‘Bu zihniyete geçit vermeyeceğiz’

“Esenler Belediye Başkanı Sayın Tevfik Göksu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na soruyorum. Sizin ihmalleriniz, denetimsizliğiniz sonucunda, mensubu olduğunuz partinin belediye meclis üyesinin yaptığı uygunsuz inşaat neticesinde evsiz kalan vatandaşların ne yediğinden, ne içtiğinden haberiniz var mı? Mühürlediğiniz evlerin geleceğiyle alakalı bir açıklama yaptınız mı” diyen Gökan Zeybek, şöyle devam etti:

“AKP zihniyeti temsilcileri ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin borçlanma meselesinde olduğu gibi halka dönük, halkın yararına yapılacak olan tüm hizmetlere, bütün iyi işlere muhalefet etmeyi, yandaşı korumak uğruna iyiliğe ve güzelliğe yapılan tüm hizmetlere ve girişimlere engel olmayı görev edinmişlerdir. Bu zihniyete değil İstanbul’da, yurdun hiçbir noktasında geçit vermeyeceğiz.”