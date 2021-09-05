CHP'li Gök: Turizmde hedeflenen turist sayısına ulaşılamadı; sektörde şimdiden işten çıkarmalar başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 için 34 milyon turist hedeflediğini ancak gelen turist sayısının 7 milyonda kaldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Meydana gelen ekonomik kaybı açıklar mısınız?" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye'nin turizmde hedefi tutturamadığını öne sürerek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, "Sektörde şimdiden işten çıkarmalar başlamış, turizm emekçilerinin geleceği belirsizliğe gömülmüştür" dedi.

"34 milyon turist hedefine rağmen yaklaşık 7 milyon turist geldi"

CHP'li Gök, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"2021 yılına gelindiğinde salgının kontrol altına alınamaması sebebiyle yeniden uygulanan kısıtlamalar turizm sezonunun geç açılmasına yol açmıştır. Turizm sezonunun geç açılmasına rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2021 yılında 34 milyon turist beklendiğine ilişkin açıklamaları sonrasında turizmcilerimiz sezonun uzayacağı umuduyla işletmelerini açmış ve gerekli yatırımları yapmışlardır. 34 milyon turist hedefine rağmen sezonun kapanmasına sayılı günler kala ülkemize giriş yapmış olan turist sayısı yaklaşık 7 milyon olarak gerçekleşmiştir."

"Sektörde şimdiden işten çıkarmalar başladı"

Gök sektörde işten çıkarmaların başladığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Türkiye, İngiltere ve Fransa’nın seyahat rehberlerinde salgın açısından riskli sayılan kırmızı listede bulunmakta, Orta ve Batı Avrupa ülkeleriyle çalışan turizmcilerimiz beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle zor günler geçirmektedirler. Turizm sezonunun beklenenden çok daha erken kapanacağı öngörülürken sektörde şimdiden işten çıkarmalar başlamış, turizm emekçilerinin geleceği belirsizliğe gömülmüştür."

"34 milyon turist hedefine ulaşamamanın sebepleri nelerdir?"

Gök'ün, Bakan Ersoy'a yönelttiği sorular şöyle:

"- Türkiye’nin 2021 yılında 34 milyon turist hedefine ulaşamamasının sebepleri nelerdir?

- 2021 yılında ülkemizin 34 milyon turist hedefi bulunmasına rağmen ülkemize bugüne kadar 7 milyon turistin giriş yapması sebebiyle meydana gelen ekonomik kaybı açıklar mısınız?

- Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’nın seyahat rehberlerinde kırmızı listeden hangi tarihte çıkacağı öngörülmektedir?

- Turizm sezonu başında açılmasına rağmen Ağustos ve Eylül aylarında kapanmış olan turizm işletmelerinin sayısını illerimize göre açıklar mısınız?

- Turizm sezonunun beklentilerin altında kalması sebebiyle işten çıkartılan ve işyeri kapanması sonucu işsiz kalan emekçilerimizin sayısını illerimize göre açıklar mısınız?

- Turizm sezonunun düşük geçmesi sebebiyle işsiz kalan emekçilerimize ve kepenk kapatmak zorunda kalan işletmecilerimize destek verilmesi düşünülmekte midir?

- Yaz turizm sezonunda meydana gelen gelir kayıplarının telafi edilmesi ve istihdam artışının sağlanması amacıyla kış turizminin canlandırılmasına yönelik herhangi bir adım atılacak mıdır? 2022 turizm sezonunda benzer bir tablo yaşanmaması için hangi önlemler alınacaktır?" (ANKA)