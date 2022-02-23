CHP'li Gök, Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi talimatını hatırlattı: 1000 yeni market hedefine hangi tarihte ulaşılacak?

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında 1000 adet Tarık Kredi Kooperatifi Marketi açılmasına yönelik talimatının üzerinden 4 buçuk ay geçtiğini anımsattı. Gök, Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Cumhurbaşkanı’nın 4.5 ay önce verdiği talimata yönelik bu süreçte yalnızca 284 adet TKK market açılmıştır. 1000 yeni market hedefine hangi tarihte ulaşılması planlanmaktadır?” sorusunu yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 Kasım 2021 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) marketinden alışveriş yaptığını ve Türkiye genelinde 1000 adet TKK marketi açılması için talimat verdiğini açıkladığını anımsattı. Gök, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanı’nın açıklama yaptığı tarihin üzerinden geçen 4.5 aylık süreçte yalnızca 284 adet TKK Marketi açılmıştır. Aynı süreçte gıda fiyatları günden güne yükselmeye devam etmiş, yapılan KDV indirimleri etiket fiyatlarında kayda değer bir düşüş yaratamamıştır. Enflasyona karşı mücadelenin yalnızca söylem düzeyinde yürütülmesi sebebiyle yurttaşlarımızın alım gücü her geçen gün düşmekte, alınan polisiye tedbirler sonuç vermemektedir. Açılacak TKK Marketlerinin piyasayı dengeleyeceğine ilişkin beklentinin de boşa çıktığı görülmekte, 1000 yeni market hedefine hangi tarihte ulaşılacağı merak edilmektedir.”

Gök, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

“Cumhurbaşkanı’nın 4.5 ay önce verdiği talimata yönelik bu süreçte yalnızca 284 adet TKK market açılmıştır. 1000 yeni market hedefine hangi tarihte ulaşılması planlanmaktadır? Cumhurbaşkanı’nın verdiği talimatın ardından açılan TKK Marketlerinin alan genişliklerini açıklar mısınız? Son 4.5 ay içerisinde TKK Marketlerinin gıda satış fiyatları ile söz konusu gıdaların diğer market ve satış alanlarındaki fiyatları arasında oluşan farkları aylık temelde açıklar mısınız? Son 4.5 ay içerisinde açılan TKK Marketlerinin enflasyonda yarattığı olumlu etkileri aylık temelde açıklar mısınız? Son 4.5 ay içerisinde TKK Marketlerinin yaptığı satışların miktarını ve elde edilen gelirleri aylık temelde açıklar mısınız?” (ANKA)