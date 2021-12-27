CHP'li Girgin'den kanun teklifi: Muğla'daki yangında evi yanan vatandaşlardan para istenmesin

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, "Muğla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı raporuna göre 1781 bina, 3136 bağımsız bölüm 'ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı, acil yıkılacak, yıkık' başlıklarında rapor edilmiştir. Yangında hasar gören ağaçların satışından elde edilen gelirin raporda tespit edilen afetzede konutlarının yapımında kullanılmalı ve vatandaşlardan 1 kuruş dahi alınmamalıdır" derken, konuya ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu.

"Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonrasında yanan 670 bin dekar alanlar ihale edilerek kesimler gerçekleştirilmektedir" diyen Girgin "söz konusu ihalelerden elde edilen gelirin Muğla ve bölgesindeki halkımızın mağduriyetinin giderilmesi için kullanılması ve konutlarının, işyerlerinin, ahırlarının ve diğer taşınmazların yeniden inşası için vatandaşlardan bir kuruş dahi talep edilmemesi ve vatandaşların borçlandırılmaması gerekmektedir, sosyal devlet olmanın gereği de budur" şeklinde konuştu.

Muğla'da yanan ormanlık alanlarda ihale yoluyla yapılan kesimlerden elde edilen gelirlerin önce döner sermayeye, oradan da genel bütçeye aktarıldığını söyleyen CHP'li Girgin Kanun Teklifinin Genel gerekçesinde şunları belirtti:

"29 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 15 gün süren Muğla ve ilçelerindeki yangınlarda yüzbinlerce dekar orman, tarım arazisi yerleşim yeri küle dönmüş ve binlerce hayvan can vermiştir. Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz, Seydikemer, Fethiye, Dalaman ve Datça ilçelerindeki yangınlarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6 vatandaşımız yaralanmış 670 bin dekar orman alanı yanmıştır.

"Muğla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı raporuna göre 1781 bina,3136 bağımsız bölüm ''ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı, acil yıkılacak, yıkık'' başlıklarında rapor edilmiştir.Yangında hasar gören ağaçların satışından elde edilen gelirin raporda tespit edilen afetzede konutlarının yapımında kullanılmalı ve vatandaşlardan 1 kuruş dahi alınmamalıdır.

"Bodrum, Kavaklıdere, Marmaris, Milas, Seydikemer, Menteşe, Köyceğiz, Yatağan ve Dalaman ilçelerimizde 12.952 da zeytinlik, 45 da narenciye, 593 da tarım arazisi, 15.300 kg kesif yem, 507.150 kg kaba yem, 40.753 kg buğday, 7041 adet alet ve makine zarar görmüştür.

"Köyceğiz, Menteşe, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Yatağan, Dalaman, Seydikemer ilçelerinde 33 büyükbaş, 212 küçükbaş, 255 kümes hayvanı, 2411 adet arılı kovan zarar görmüştür.

"Muğla orman yangını nedeniyle evleri, müştemilatları, işyerleri, hayvan ağılları, tarım arazileri, arı kovanları, tarım araçları vb. taşınmazları hasar gören ve kullanılamaz hale gelmiş olan hak sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin telafisi amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na başvurmaları söylenmiş ama sürecin işletilmesinde belirsizlikler mevcuttur."

Girgin vermiş olduğu kanun teklifi ile "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan edilen Muğla ilinin Marmaris, Milas,Yatağan Kavaklıdere, Menteşe,Ula, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Datça ilçelerinde yaşanan orman yangını afeti nedeniyle vatandaşlarımızın hasara uğramış taşınmazları, tarım arazisi, arılı kovanları, narenciye, tarım aletleri, hayvanları ve diğer zararlarının devletimiz tarafından bedelsiz olarak inşası ve hak sahibine teslimi amaçlanmaktadır" dedi.

"Muğla'daki yangınlarda iktidar önce işi oluruna bırakmış, müdahale ettiğinde ise iş işten geçmişti.Muğla yüzde 68'i orman olan bir ilimizdi.Yangınlarda orman alanının yüzde 8'i yandı.Şimdi bu alanlarda ihale ile kesim yapılıyor" diye konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin vermiş olduğu kanun teklifinin takipçisi olacağını belirtti.