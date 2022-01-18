CHP'li Girgin'den kanun teklifi: Mama lüks değil ihtiyaçtır

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kedi ve köpek mamalarında KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi için kanun teklifi verdi. Girgin, "Kedi ve köpek mamalarının lüks tüketim olarak nitelendirilmesi ve yüzde 18 KDV’ye tabi tutulması anayasaya aykırıdır” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kedi ve köpek mamalarının lüks tüketim olarak nitelendirilerek yüzde 18 KDV'ye tabi tutulması anayasanın bu maddesine aykırı olduğunu belirterek verdiği kanun teklifinde, “KDV'nin 1'e düşürülmesi gerekir” dedi.

Girgin, “Anayasanın 73. Maddesinde, ‘Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır' denmektedir. Bu açıdan, kedi ve köpek mamalarının lüks tüketim olarak nitelendirilmemesi ve KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Mama lüks değil ihtiyaçtır"

Artan döviz kurlarının her ürünü olduğu gibi kedi köpek mamalarını da zorladığını belirten CHP'li vekil şunları söyledi:

“Döviz kurlarındaki yükselişle beraber yaşanan hayat pahalılığından hayvanlar ve hayvan sever vatandaşlarımız da etkilenmektedir. Temel bir ihtiyaç olan ekmekte KDV yüzde 1'dir. Kuş ve balık yemlerinde KDV yüzde 1'dir. Bakliyat ürünlerinin birçoğunda yüzde 1, gıda maddelerinde yüzde 8, sinema, tiyatro yüzde 8, otel, konaklama yüzde 8 ve daha birçok sayabileceğimiz alanda devlet yüzde 1 – yüzde 8 arası vergi alıyorken, kedi ve köpek mamalarında maalesef yüzde 18 KDV alınmaktadır. Oysa mama lüks değil ihtiyaçtır.”

"Yüzde 18 KDV'yi kaldırın"

Milyonlarca insanın muzdarip olduğu, mama fiyatlarından alınan yüzde 18 KDV oranının düşürülmesi ve zamların durdurulması için Girgin, hayvanlar açlıktan ölmeden müdahale edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Kedi ve köpek mamalarından alınan KDV oranı şu anda yüzde 18, pırlanta veya tekne mazotundan alınmayan vergi oranının hayvan mamalarından alınması hayvanların yaşam haklarına olan bir ihlaldir” diyen Girgin, şöyle devam etti:

“Anayasanın 73. Maddesinde, ‘Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır” denmektedir.

Kedi ve köpek yemlerinin lüks tüketim olarak nitelendirilmesi ve yüzde 18 KDV'ye tabi tutulması anayasanın bu maddesine aykırıdır. Sokak Hayvanlarını Koruma dernekleri ‘Ağzı var, dili yok. Çöpü karıştıracak, poşetleri açabilecek parmakları yok. Güvenmek istediği insanlara, yaklaşmaya inancı yok. Çünkü dövülüyor. Başını sokacağı alan dahi yok. Üstüne bir de mamadan yüzde 18 vergi alınıyor.

Devletimize buradan sesleniyoruz. İlk adımı siz atın ve mamadaki yüzde 18 KDV'yi lütfen kaldırın' şeklinde kampanyalar yapmaktadırlar. Bu kampanyaya kulak verilmelidir.”