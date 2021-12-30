CHP’li Girgin’den Bodrum’daki özelleştirmeye tepki: Parsel parsel satmanın sonu gelmiyor, yeter artık!

CHP Muğla Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Süleyman Girgin, Bodrum'da yaklaşık 19 bin metrekarelik alanın, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özelleştirme İdaresi tarafından satıldığını ifade etti. “Parsel parsel satmanın sonu gelmiyor, yeter artık!" diyen CHP'li Girgin, "Bodrum har vurup harman savruluyor. Geçtiğimiz ay, 12 Kasım’da, 29 bin metrekarelik bir arazi yeni kurulmuş bir şirkete haraç mezat satılmıştı. Şimdi de 19 bin metrekare… Dükkânı kapatmaya niyetlenen esnaf, elde ne var ne yoksa gözden çıkarır, yok pahasına satar. İktidar dükkânını kapatan AKP bu psikoloji ile hareket ediyor. Zararı hepimize oluyor” diye tepki gösterdi.

Yaklaşık 19 bin metrekarelik alanın, konut planı içinde yer aldığını belirten Girgin, "konut için satış konusunda da işin içine başka bir alicengiz oyununun girdiğini" söyledi; “Şayet bu arazi, konut yapılması için, Hazine tarafından satılsa idi, hem Bodrum Belediyesi hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi bu satıştan pay alacaktı. Bu konutlara hizmeti bu belediyeler götürdüğü için bundan daha doğal bir şey zaten olamaz. Ancak bir gece ansızın çıkan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özelleştirme İdaresi üzerinden bu arazi satıldığında belediyeler pay almıyor. Böyle ucuz hesaplar peşindeler…” diye konuştu.

"Gözlerini satma hırsı bürümüş"

"Sorulacak çok soru var" diyen Girgin şunları söyledi:

“Oysa bu araziler başka şekilde de değerlendirilebilir. Kamu personellerimizin lojman ihtiyacına yönelik bir çalışma yapsalar, bu ihtiyacı görecekler. Neden bu alanların lojman olarak değerlendirilmesi düşünülmemiş? Akılları fikirleri satıp, acilen gelir elde etmek, bu ülkenin geleceği umurlarında değil.”

"Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede?"

"Bu yaklaşımın Bodrum'la sınırlı olmadığını" belirten Girgin şöyle devam etti:

“Hep söylüyoruz. Türkiye son on dokuz yıldır kadir kıymet bilmez bir hayırsız mirasyedi iktidar tarafından yönetiliyor. Âdeta öç alırcasına cumhuriyet kazanımlarını har vurup harman savurdular. 'Ne banka bırakacağız ne fabrika ne işletme ne de liman, hepsini satacağız' dediler ve sattılar. Sata sata devletin tüm akarlarını kuruttunuz, geriye bir tek vergi gelirleri ve vatandaşın cebi kaldı; bir tek, aldığımız nefes karşılığında şimdilik vergi vermiyoruz. Hiçbir hükûmetin cumhuriyet tarihinde toplayamadığı vergiden daha fazla vergi topladılar: 2 trilyon 600 milyar dolar. Sonra? 63 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Başka? 446 milyar dolar da devleti borçlandırdılar. Soru şu: Bütün bu paralar nereye gitti? Ortada bir hesap hatası var, Nasrettin Hoca'nın dediği gibi "Kedi buradaysa ciğer nerede, ciğer buradaysa kedi nerede?"

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