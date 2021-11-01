CHP'li Girgin, bir yıl içinde alınmış iki elektrik faturası gösterdi: "Aralarında yüzde 61 fark var"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında; bir yıllık elektrik faturalarını karşılaştırdı. Girgin, “İki fatura arasında elektrikte yüzde 61 fark var. Ocak ayından beri elektriğe gelen yüzde 30 zamma karşılık; hangi memura, hangi emekliye, hangi işçiye son bir yılda yüzde 30 oranında zam yaptınız?” dedi.

"Zaten bütçeniz büyük bir bütçe değil"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Bakan Fatih Dönmez’in sunumunu değerlendirdiği konuşmasında; şunları söyledi:

"Paris İklim Antlaşması yapıldı. Bunu bir cümleyle geçmişsiniz burada. Bu kadar taze bir konuyla ilgili sunumuzda hiçbir şey olmaması kabul edilemez. İklim değişikliği için hemen hemen tamamı personel gideri olmak üzere 2,5 milyon lira ödenek ayrılmış. Zaten bütçeniz büyük bir bütçe değil. 5,3 milyar liralık bir bütçeden 10 bin de beşi, iklim değişikliği için ayırdığınız bütçe. Ama bakarsanız sanki iklim değişikliğiyle ilgili Türkiye’de olağanüstü işler yapılıyormuş gibi bir hava veriliyor. Dolayısıyla hiçbir şey yapmaya bir niyetinizin olmadığı burada aslında anlaşılıyor.

Elektrik kesintilerinde çok ciddi bir artış var. Elektrik dağıtım şirketlerine para veriyoruz… 2020 için çok ciddi bir iddia var. 2020 için çok ciddi bir iddia var. Elektrik kesintisi süreleriyle oynandığı ve rakamların gerçeği yansıtmadığı söyleniyor.

Yılbaşından itibaren konutta 18 zam -memura, emekliye bütün yıl boyunca yaptığımız artış yüzde 16; sanayide yüzde 146, elektrik santrallerinde yüzde 183, yani BOTAŞ’ın zararını aldık. TEİAŞ’ın üzerine yıktık."

Emecan: Vatandaşımız aç mı kalsın

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ise “Döviz fiyatlarındaki ani yükselişten dolayı döviz fiyatları sürekli artmakta ve bu da vatandaşlarımızın üreticilerimizin canını yakmaya devam etmekte. Her şeye sürekli zam gelmekte. Yalnızca bir yılda enerjide 31 defa zam yapılmış. Vatandaşın, en önemlisi mutfakta kullandığı tüp. Yüzde 42 zam. Bu ne demek? Vatandaşımız yemesin mi aç mı kalsın. Yoksullaşıyoruz sayın bakan” dedi.

Bakan Fatih Dönmez’in sunumu sırasında “Avrupa’da doğalgazı vatandaşına en ucuz veren ülkeyiz” sözlerini hatırlatan Emecan, harita göstererek, “Dolar üzerinden değil de TL üzerinden de değerlendirebiliriz. Koyu yeşile gittikçe de bir fiyat artışından alım gücünün azalmasından bahsediyoruz. Türkiye koyu yeşile doğru gitmekte. Söylediğiniz şey doğru değil. İçinden geçtiğimiz bu karanlık süreçte vatandaşımız için fon oluşturulması gerekiyor” diye konuştu.

Girgin: Özelleştirme politikaları vatandaşa pahalılık, zam ve enerji yoksulluğu olarak geri dönmekte

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise şunları söyledi:

"Türkiye son 20 yıldır kadir kıymet bilmez bir hayırsız mirasyedi iktidar tarafından yönetiliyor. Adeta öç alırcasına cumhuriyet kazanımları har vurup harman savruluyor. Sektör tamamen yerli ve yabancı şirketlerin insafına terk edildi. Özelleştirme politikaları vatandaşa pahalılık, zam ve enerji yoksulluğu olarak geri dönmekte.”

Girgin, “Vatandaş resmen soyuluyor” diyerek, bir yıl önceki temmuz ayı elektrik faturası ile bu yılın ağustos ayına ait elektrik faturasını gösterdi. Girgin, şöyle konuştu:

“İki fatura arasında elektrikte yüzde 61 fark var. Ocak ayından beri elektriğe gelen yüzde 30 zamma karşılık; hangi memura, hangi emekliye, hangi işçiye son bir yılda yüzde 30 oranında zam yaptınız? Son üç yılı ele alalım. Konutların ödediği elektrik birim fiyatı, 2018’in başında 45 kuruştan, 2021’in sonunda 91.5 kuruşa çıktı. Konutlarda kullanılan 1 metreküp doğal gaz 2018’in birinci döneminde 114 kuruş iken 2021’in ikinci döneminde 149 kuruştan faturalara yansımakta. EÜAŞ’tan 24 kuruşa çıkan elektrik halka neredeyse 4 katına, 92 kuruşa satılıyor. Bayın Bakan arada kimler zengin ediliyor. Elektriğe yeni zam da kapıda. Enerji fiyatlarının enflasyon hesaplarından da çıkarıldığını göz önüne aldığımızda iktidar 2021 yılının kasım ve aralık aylarına yüklü bir zam oranı ile girmeyi mi amaçlamaktadır?”

Girgin, TEİAŞ’ın özelleştirilmesi ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“2019 1,6 milyar lira, 2020’de 4,8 milyar lira kar etmiş. En fazla kar eden üçüncü kamu işletmesi…Sadece bu özelleştirme kararı bile iktidarın yaşadığı kaynak sıkıntısının halkımızın geleceğine vurulan bir pranga olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.