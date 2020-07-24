CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 12 yılda suça sürüklenen çocuk sayısı yüzde 170 artışla 168 bin 250’ye yükseldiğini, bunların 617’sinin cinayet, 43 bin 102’sinin gasp, 53 bin 267’sinin yaralama, 6 bin 120’sinin cinsel suçlara karıştığını söyledi. İlgezdi, sadece 2019 yılında 168 bin 250 çocuğun suça karıştığını ve bunların 6 bin 120'sinin cinsel suç olduğunu söyledi.

CHP’li İlgezdi verileri, "AKP’nin sosyal devleti erozyona uğratan ‘yönetilen yoksulluk’ politikası en fazla çocukları etkiliyor. Yoksullukla büyüyen çocuklar büyüme ve gelişme çağında kaçınılmaz olarak suçla tanışıyorlar" diye yorumladı.