CHP’li Fethi Gürer: AKP’ye yakın üreticilerin ürünleri öncelikli alınıyor; patates alımında bile siyasi ayrımcılık yapılıyor!

CHP’ Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, TMO’nun üreticinin elinde kalan patatesleri alma sürecinde siyasi ayrımcılık yaptığını söyledi. Gürer, AKP’ye yakın üreticilerin ürünlerinin öncelikle alındığını, diğer üreticilere ait patateslerin çuvallanmış bir şekilde kapı önünde bekletildiğini kaydetti. Gürer, “Böyle giderse çuvallanmış ürünler güneşi gördüğü için filizlenecek ve çürüyecek. Geri depoya da konulamaz. Siyasi ayrım yapılmadan tüm ürünler bir an önce alınmalı” diye konuştu.

“Hali hazırda çuvallanmasına rağmen sevk edilmemiş tonlarca patates var”

““TMO alım için depolara girmedi. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği eliyle patates alımı yapıldı. 85 kuruş olarak açıklanan fiyat 60 kuruştan çiftçiden alındı. 25 kuruş ise file, çuval, işçilik ve diğer giderler için değerlendirildi” diyen Gürer, patates alımı yapılacağı açıklandıktan sonra üreticilerin depolardaki ürünü çıkarı çuvallamaya başladığını söyledi. Gürer, “Asıl sorun burada başlıyor. Hali hazırda çuvallanmasına rağmen sevk edilmemiş tonlarca patates var. Bu ürünler geri depoya alınamaz. Bu ürünler birkaç gün daha dışarıda kalırsa filizlenecek. TMO diyor ki ‘üreticiden alıp sevkini yaptığım ürün, çürürse, filizlenirse iade ederim ve masrafları da üreticiden geri alırım’ diyor. Şimdi üreticiler arasında böyle bir kaygı da oluştu” şeklinde konuştu.

“Sosyal medya hesabından bile ilan yapıyorlar “

Çiftçi böyle bir kaygı yaşarken bazı bölgelerde AKP’li belde başkanlarının sosyal medya hesaplarından kimin ürününden ne kadar alınacağını, hangi kamyonlarda sevk edileceğini bir gün öncesinden yayınladığına dikkat çeken Gürer, “Bu durumu Vali beye aktardım. Vali bey müdahale edeceğini söyledi. Ancak uygulamanın halen devam ettiği yönünde duyumlar alıyorum. Belde başkanı, il genel meclisi üyesi, hangi üreticiden ne kadar patates alımı yapılacağını facebookhesaplarından yayınlıyorlar” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanının haberi yoksa işte buradan haber veriyoruz, patates alımında ayrımcılık yapılıyor”

Patates alımında siyasi ayırımcılığa gidilmemesi ve tüm ürünlerin TMO tarafından bir an önce alınması gerektiğine de değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçiler diyor ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanının bu durumdan haberi olsa mutlaka müdahale eder’ diyor. Cumhurbaşkanının haberi yoksa işte buradan haber veriyoruz. Bölgede patates alımında ayrımcılık yapılıyor. Arkası güçlü olan, partiyle bağı olan, belde başkanı, il genel meclisi üyesi ile ilişkisi olanın patatesi öncelikli alınıyor. Diğer çiftçilerin patatesi şu anda çuvallanmış şekilde bekletiliyor. Bu ürünler geri depolara da konulamaz. Güneşi gördüğü için filizlenme başlamış oluyor ve patates çürümeye yüz tutuyor” şeklinde konuştu.