CHP'li Erkek: YÖK’ü kaldıracağız, Anayasa Mahkemesi'ni güçlendireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "YÖK’ü kaldıracağız. Anayasa Mahkemesi'ni güçlendireceğiz. Çoklu baro sistemi kaldırılacak. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Çevre suçlarına karşı yargı kuracağız” dedi.

Sosyal Demokrasi Vakfı'nın (SODEV) İstanbul Beyoğlu'nda düzenlediği "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Önerisi Nedir? Ne Değildir?" başlıklı panelde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye’nin güven vermeyen bir sistemle yönetildiğini ifade ederek, “12 Eylül Anayasası’yla parlamenter sistem zayıflatıldı. Güçlendirilmiş parlementer sistem derken eskiyen gömlekten bahsetmiyoruz. Biz yeni bir hükümet sistemi öneriyoruz. Demokrasinin tam oturmadığı, yerleşmediği toplumlarda, devletlerde başkanlık türü çılgınlıktır. Türkiye'nin ekonomide, eğitimde, adalette yaşanan sorunları her geçen gün ağırlaşıyor. Bugün bütün güçler bir kişide toplandığı için ekonomik kriz ve siyasi kriz derinleşiyor. Cumhur İttifakı dışındaki partilerin güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde uzlaşmış olması da çok değerli” dedi.

Birgün'ün haberine göre, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile birlikte seçim barajını yüzde 3’e düşüreceklerini kaydeden Erkek, “YÖK’ü kaldıracağız. Anayasa Mahkemesi'ni güçlendireceğiz. Çoklu baro sistemi kaldırılacak. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Çevre suçlarına karşı yargı kuracağız” diye konuştu. Aynı toplantıda konuşan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Şule Özsoy ise "Mevcut hükümet sistemi demokratik ve etkili bir yönetim yaratmadı. Artık Türkiye için çoğulcu demokrasi vakti geldi" dedi.