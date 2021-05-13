CHP'li Erkek'ten Sedat Peker videoları açıklaması: Meclis açılır açılmaz mafya-iktidar ilişkileri hakkında harekete geçeceğiz

CHP Milletvekili Muharrem Erkek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son video üzerine katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Erkek, Meclis'te Peker'in iddialarının araştırılması için komisyon kurma teklifinde bulunacaklarını açıkladı.

Susurluk’tan daha ciddi iddialarla karşı karşıya kalındığını belirten Erkek, Meclis’te komisyon talebinde bulunacaklarını söyledi.



TELE1’e konuk olan Erkek, savcıların tarafsız ve bağımsız olamadığını söyleyerek “Meclis açılır açılmaz mafya-iktidar ilişkileri ve iddiaları ilgili harekete geçeceğiz. Susurluk’tan daha ciddi iddialar ile karşı karşıyayız. İktidarın mafya ile ilişkileri açığa çıkıyor, meclisin bunları kesinlikle araştırması lazım. Biz neden güçlü Meclis diyoruz? İşte bunlar için diyoruz. Meclis güçlü olursa bunları soruşturur” dedi.

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