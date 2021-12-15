CHP'li Erkek: Tanzanya'da asgari ücret 200, Türkiye'de 190 dolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Ekonomik kriz nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği iddiasına ilişkin, "Anayasa bu yetkiyi veriyor mu yürütmeye? Kendin batıracaksın, sonra OHAL ilan edeceksin. Neden istifa etmeyi düşünmüyorsun, OHAL'i düşünüyorsun? Sorumlu sensin. Ekonomiyi sen batırdın" dedi. "Yoksul Afrika kıtasında Mali'de, Tanzanya'da asgari ücret 200 dolar. Bugün Türkiye'de şu an itibariyle 190 dolar" diyen Erkek, hükûmete enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadele çağrısı yaptı.

CHP'li Erkek, TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe kanun teklifinin görüşmelerinde konuştu. Ekonomik kriz nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceği iddiasına ilişkin, "Anayasa bu yetkiyi veriyor mu yürütmeye? Kendin batıracaksın, sonra OHAL ilan edeceksin. Neden istifa etmeyi düşünmüyorsun, OHAL'i düşünüyorsun? Sorumlu sensin. Ekonomiyi sen batırdın. Öyle diyordunuz ya ‘Benim ben, bu ekonominin sorumlusu'. O zaman istifa et, memleket seçime gitsin ya da Meclis seçim kararı alsın. OHAL mi, seçim mi; hangisi vatandaşın lehinde" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe kanun teklifinin görüşmelerinde söz alan CHP Çanakkale Milletvekili Erkek, şunları söyledi:

"Memleketi batırdınız"

"Bu kürsüde her zaman gayet açık ve net konuşmamız gerekiyor. Memleketi batırdınız. Tarihin en ağır ekonomik buhranıyla toplumu karşı karşıya bıraktınız. Toplumu büyük bir işsizlikle, derin bir yoksullukla, enflasyonla baş başa bıraktınız. Sorun sistemde.

Tanzanya'da asgari ücret 200, Türkiye'de 190 dolar"

"Başkanlık sistemi güzellemeleri yapılırken 1 Bulgar levası 1 liraydı, bugün 1 Bulgar levası 8 lira. Yoksul Afrika kıtasında Mali'de, Tanzanya'da asgari ücret 200 dolar. Bugün Türkiye'de şu an itibariyle 190 dolar. Siz, asgari ücreti artırın ama önce gerçek tehlike olan enflasyonla, hayat pahalılığıyla mücadele edin. Gerçek tehlike o çünkü. İnsanların alım gücü eridi. Milletin Merkez Bankası'nı bile iflas noktasına getirdiniz."

"Büyüklere masallar küçüklere gerçekler"

Ekonomik OHAL tartışmalarına ilişkin Erkek, şunları söyledi:

"Anayasa bu yetkiyi veriyor mu yürütmeye? Kendin batıracaksın, sonra OHAL ilan edeceksin. Neden istifa etmeyi düşünmüyorsun, OHAL'i düşünüyorsun? Sorumlu sensin. Ekonomiyi sen batırdın. Öyle diyordunuz ya ‘Benim ben, bu ekonominin sorumlusu'. O zaman istifa et, memleket seçime gitsin ya da Meclis seçim kararı alsın. OHAL mi, seçim mi; hangisi vatandaşın lehine? Burada ifade edildi; anneler babalar bebek maması çalmaya teşebbüs ediyor marketlerde, ne kadar acı bir tablo değil mi? Okullarda, sınıflarda açlık sebebiyle bayılan öğrenciler var. Kim bu tablonun sorumlusu? Dış güçler mi? Büyüklere masallar, küçüklere gerçekler.

"OHAL'e değil demokrasiye ihtiyacımız var"

"Bizim OHAL'e değil demokrasiye, hukuka, özgürlüklere ihtiyacımız var. Eğer bu bilinçli söyleniyorsa gaflettir, cehalettir, aynı zamanda Türkiye'ye ihanettir." (ANKA)