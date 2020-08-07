CHP'li Ergül'den İnce'ye: CHP’den kopacak tek kişi, kaybedilecek tek oy bile Erdoğan’ın kurumakta olan değirmenine su taşımaktır!

CHP'nin son kurultayından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ve genel başkanlık adaylığından eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi destekleyen eski CHP İzmir Milletvekili Sabri Ergül, İnce'ye hitaben bir mektup kaleme aldı. Ergül yeni parti kuracağı iddia edilen İnce'ye seslenerek, "Sen, Ecevit, Baykal, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu CHP’den büyük değilsiniz ve hepiniz CHP ile önemli ve değerlisiniz! CHP’den kopacak tek kişi, kaybedilecek tek oy bile Erdoğan’ın kurumakta olan değirmenine su taşımaktır!" görüşünü savundu.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, Ergül'ün mektubuna köşesinde yer verdi.

Ergül mektubunda, "CHP’de 16 yıl milletvekilliği görevinde bulunmuş, CHP’liliğini, Cumhurbaşkanı adaylığını layıkıyla yaparak, milyonları meydanlarda coşturarak ve halkta Erdoğan’ı demokratik yoldan sandıkta yenecek adam umudunu yaratarak taçlandırmış, Cumhuriyetçilerin, demokratların moralini ve direncini yükseltmişsin; CHP’nin senin liderliğinde daha başarılı olacağına inanan Partililer, seçilmiş kurultay delegelerinin çoğunluğu, milletvekilleri, belediye, il, ilçe başkanları ‘değişim’ için, senin için imza vermişler, seninle birlikte olmuşlar..." düşüncesini dile getirdi.

Ergül, "Ama sakın unutma, bütün bunlar, sana bu destekler, sen CHP’nin adayı olduğun, CHP’nin ilkelerini, Atatürk Cumhuriyeti’ni, demokrasiyi, barışı, özgürlükleri inançla savunduğun ve bunları CHP ile gerçekleştirebileceğin için verildi! Sen, Ecevit, Baykal, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu CHP’den büyük değilsiniz ve hepiniz CHP ile önemli ve değerlisiniz! Hepimiz kurultay kararlarına saygılı olmalıyız. Lütfen bak; CHP’deki kimi rakiplerin seni incitmek, etkisiz ve itibarsız kılmak için tasvip edilemez yöntemlere başvurmuşlarsa da kurultay onları kısmen de olsa etkisiz kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Ergül, "Partinin mevcut yönetiminin Cumhurbaşkanı adaylığını layıkıyla yapan İnce’ye hak ettiği değeri vermemiş ve kendisini destekleyenleri milletvekili ve belediye başkan adayı yapmamış olmasının hesabı, ancak partili olarak, partide yapılacak demokratik mücadele ile sorulabilir. CHP’den ayrılmak, parti kurmak normal aklın işi olamaz! Tek bir oyun bile önemli olduğu bu ucube başkanlık sisteminde ‘bir bölen’ olmanın haklı hiçbir mazereti yoktur! Üç gündür medyada yazılanlara, söylenenlere; karşı tarafta ellerini ovuşturanlara bir bak, gerçeği gör; sana övgüler, güzellemeler, esasında sana, Atatürk Cumhuriyeti’ne hakarettir; başarılı millet ittifakını bozma oyunudur. CHP’den kopacak tek kişi, kaybedilecek tek oy bile Erdoğan’ın kurumakta olan değirmenine su taşımaktır!” ifadesini kullandı.

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