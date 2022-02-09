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Ekonomi

CHP'li Erdoğdu: Türkiye’de erken bir seçim değil, erken bir sosyolojik kaos bekliyorum

“Keşke gitmeseydi, çünkü faiz enflasyonun nedenidir diyen bir kafanın Londra’ya gitmesi ülkeyi sadece çok daha zor durumda bırakır"

09 Şubat 2022 22:37

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türkiye'nin yeni bir döviz krizine doğru hızla gittiğini belirterek "Türkiye’de erken bir seçim değil, erken bir sosyolojik kaos bekliyorum, bu kaosun da demokrasi içinde kalması adına biz elimizden geleni yapacağız" dedi.

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