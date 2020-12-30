CHP'li Erdoğdu: Son 20 yılda 1 trilyon dolarlık rüşvet pazarı oluştu, kamu zararının 5 trilyon dolar civarında olduğunu hesaplıyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Son 20 yılda 1 trilyon dolarlık rüşvet pazarı oluştu, kamu zararının 5 trilyon dolar civarında olduğunu hesaplıyoruz" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'ın "Son 20 yılda Türkiye'de ne kadar yolsuzluk yapıldı sizce?" sorusuna Erdoğdu, "Ortalama değerler üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre, Türkiye'de son 20 yıl içerisinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir rüşvet pazarının oluştuğunu hesap ediyoruz. Alınan her 1 birim rüşvet karşılığında kabaca 5 birim kamu zararı oluştuğu düşünülürse yani yolsuzluk suçundan elde edilen ek gelirin ortalama yüzde 20'sinin rüşvet olarak verildiği düşünülürse son 20 yılda yolsuzlukların oluşturduğu kamu zararının 5 trilyon dolar civarında olduğunu hesaplıyoruz." yanıtını verdi.

CHP olarak çözüm önerilerini sıralayan Erdoğdu, "Tarihinin en ağır en derin en tehlikeli ekonomik ve siyasi krizi ile karşı karşıya olan ülkenin bu yıkımdan başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak siyasi nüfuz sahibi bütün yöneticiler gücü ve yetkisi oranında sorumludur. Böylesine büyük bir yıkımdan hiçbir kişinin veya hiçbir kurumun istismar etmediği ve edemeyeceği milli mücadele ile çıkılması mümkün. Önümüzde çok zorlu bir yol var. İktidara düşen bugüne kadar yaptığının aksine samimi bir şekilde demokrasi, adalet, yolsuzlukla mücadele gibi yapısal sorunların çözümü için köklü adımlar atmasıdır. Bu kapsamda yolsuzlukla mücadele için FAFT'ın 40 önerisine harfiyen uyulmalı bunun için derhal 12 no.lu “Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerin Yolsuzluklarıyla Mücadele” önerisinin gereği olarak “Siyasi Etik Kanunu” çıkarılmalı ve etkin uygulaması sağlanmalıdır." diye konuştu.