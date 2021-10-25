CHP'li Erdoğdu: SADAT, Sedat Peker'den daha tehlikeli

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sedat Peker ve SADAT'a (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ilişkin olarak, "SADAT, Sedat Peker'e göre çok daha kökleri uluslararası olan çok daha tehlikeli ve başımızı belaya sokacak bir organizasyon. Suç örgütüne dönüşmüş bir şey var" dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen SADAT için "Sedat Peker, kozmik odada bulunan isim" ifadelerini kullanan CHP'li Erdoğdu, Söylediği her şey delillerle desteklendi. Ne Cumhuriyet savcısı kaldı ne de araştırılacak bir şey... Çok vahim iddialar var ama hükümet hiçbir adım atmıyor" diye konuştu.

Mustafa Balbay'ın sunduğu Ankara Rüzgarı programında konuk olan CHP'li Erdoğdu son günlerde "paralı asker" örgütü olarak Suriye ve Libya'da operasyonlar yürüttüğü iddia edilen SADAT'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"Asıl devletin kendisi olan SADAT"

Sedat Peker için susturmak dışında bir şey yapayacaklarını belirten CHP'li Erdoğdu şöyle devam etti:

"Sedat Peker bunun önlemlerini almıştır. Kendisi susturulsa bile bildiklerini güvenilir kişilere bırakmıştır. Sedat Peker devletin kendisi olmuş. Devletin içinden ana bilgiyi sızdırmaya gerek yok. Asıl devletin kendisi olan SADAT. SADAT, Sedat Peker'e göre çok daha kökleri uluslararası olan çok daha tehlikeli ve başımızı belaya sokacak bir organizasyon. Suç örgütüne dönüşmüş bir şey var"