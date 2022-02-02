T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Erdoğdu: Erdoğan’dan önce taş devrinde yaşıyorduk, sağ olsun geldi önce ateşi sonra tekerleği  buldu

"Şimdi uzaya 4 şeritli yoldan gidiyoruz…"

02 Şubat 2022 16:49

CHP'li Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum! Gaz lambası vardı gaz lambası!" sözlerine ilişkin olarak, "Erdoğan’dan önce taş devrinde yaşıyorduk, sağ olsun geldi önce ateşi sonra tekerleği  buldu" yorumunu yaptı. 

Erdoğdu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’dan önce taş devrinde yaşıyorduk… Sağolsun geldi önce ateşi sonra tekerleği  buldu… Derken ilkçağ, ortaçağ, yakınçağ birkaç ay içinde geçti… Şimdi uzaya 4 şeritli yoldan gidiyoruz…" ifadesini kullandı. 

ErdoğanAykut Erdoğdutaş devriateştekerlek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24