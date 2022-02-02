CHP’li Erdoğdu: Erdoğan’dan önce taş devrinde yaşıyorduk, sağ olsun geldi önce ateşi sonra tekerleği  buldu

CHP'li Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum! Gaz lambası vardı gaz lambası!" sözlerine ilişkin olarak, "Erdoğan’dan önce taş devrinde yaşıyorduk, sağ olsun geldi önce ateşi sonra tekerleği buldu" yorumunu yaptı.

Erdoğdu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’dan önce taş devrinde yaşıyorduk… Sağolsun geldi önce ateşi sonra tekerleği buldu… Derken ilkçağ, ortaçağ, yakınçağ birkaç ay içinde geçti… Şimdi uzaya 4 şeritli yoldan gidiyoruz…" ifadesini kullandı.