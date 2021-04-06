CHP'li Erdoğdu'dan "emekli amiraller bildirisi" yorumu: Sanki demokrasi var da amiraller zarar vermiş

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "emekli amiraller bildiri" hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğdu, "Bu ülkede demokrasinin kırıntısı mı kaldı, sanki demokrasi var da sanki amiraller zarar vermiş, herkes konuşmalı. Şimdiye kadar cebi dolduğu için vatan satılırken gıkı çıkmayanlar, şimdi cepleri boşalınca konuşmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da konuya ilişkin Bizim TV'den Lale Özan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Emekli amirallerin bildirisine ilişkin konuşan Erdoğdu, "Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün. Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."