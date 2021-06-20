CHP'li Erdoğdu: Damat kumarı kaybetti, millet borcu ödeyecek

CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın piyasa ile kur kumarı oynadığını belirtti. Erdoğdu, "Damat kumarı kaybetti, millet borcu ödeyecek" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğdu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Bankası net rezervi -48,1 milyar dolar... Eğer Merkez Bankası bir şekilde 48,1 Milyar Dolar satın alabilse “0” rezervimiz olacak... Damat Bey piyasa ile kur kumarı oynadı... Rest çekti... Resti döviz rezervlerimizdi... Damat kumarı kaybetti... Millet borcu ödeyecek..." ifadesini kullandı.