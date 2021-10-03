CHP'li Erdoğdu: Bir uyuşturucu kaçakçısına İstanbul’da 44 daire satışı karşılığı vatandaşlık verildiği ihbarı aldım

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Güney Amerikalı bir uyuşturucu kaçakçısına İstanbul’da 44 daire satışı karşılığı vatandaşlık verildiği ihbarı aldım” dedi.

CHP'li Erdoğdu, uyuşturucu kaçakçılarına rüşvet karşılığı TC vatandaşlığı verildiği iddiasını İçişleri Bakanı Soylu'ya sordu. “Güney Amerikalı bir uyuşturucu kaçakçısına İstanbul'da 44 daire satışı karşılığı vatandaşlık verildiği ihbarı aldım” diyen Erdoğdu'ya bakan Soylu, mevzuatı hatırlatarak cevap verdi. Soylu, vatandaşlık işlemlerinin kanuna göre yapıldığını bildirdi.

Soylu'dan Kanun numaralı cevap

Sözcü'den Zekeriya Albayarak'ın haberine göre, Erdoğdu'nun iddialarına bakan Soylu, “Türk vatandaşlığının kazanılması iş ve işlemleri 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe, pasaport iş ve işlemleri ise 5682 sayılı Pasaport Kanunu uygun olarak yapılmaktadır” diyerek cevap verdi.

Erdoğdu, önergesinde Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olduğu halde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve TC pasaportu alan kaç kişi olduğunu sordu. Kendisinin millette aldığı Anayasal yetkiyi kullanarak Soylu'ya yanıtlanması istemiyle önerge verdiğini hatırlatan Erdoğdu, “Süleyman Soylu cevap vermediği gibi dalga geçer gibi Kanun numarasını gönderdi” dedi. TC vatandaşlığının rüşvet karşılığı verildiğine ilişkin duyumlar aldığını ama bunu kamuoyuyla paylaşmadan önce İçişleri Bakanlığına soru önergeleri hazırladığını bildiren Erdoğdu şunları söyledi:

"Milletten aldığım Anayasal yetkiyi kullanıyorum"

"Bir yıl önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bazı uluslararası teröristlere ve uyuşturucu kaçakçılarına rüşvet karşılığı pazarlandığına ilişkin makul şüphe oluşturacak bir ihbar aldım. Bu ihbarda Güney Amerikalı bir uyuşturucu kaçakçısına İstanbul'da 44 daire satışı karşılığı vatandaşlık verildiği bana söylendi. Ama bunu hemen kamuoyuyla paylaşmadım. Bu şüpheye istinaden İçişleri Bakanlığı'na iki defa yazılı soru önergesi verdim ve bakanlıktan bir cevap gelmesini sabırla bekledim.

İki soruya da Süleyman Soylu cevap vermediği gibi dalga geçer gibi kanun numarasını gönderdiği için bu duyumu şimdi paylaşmak durumunda kaldım. Ben milletten aldığım Anayasal yetkiyi kullanıyorum. Ben bu saygısızlığın suçu gizlemek amacıyla işi sulandırmak amacıyla yapıldığından şüphe duyuyorum. Yazılı soru önergemi tekrar vereceğim. Süleyman Soylu'ya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının rüşvet karşılığı uluslararası teröristlere ve uyuşturucu kaçakçılarına satılıp satılmadığını tekrar soruyorum."

Soru önergesinde yer alan sorular

TBMM'ye 25 Mayıs 2021 tarihinde sunulan soru önergesinde yer alan ve cevapsız kalan sorular şöyle:

– 1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaport alanlar, adı geçen menşe ülkelere göre sıralanmak kaydıyla, kaç kişidir?

– 1 Eylül 2016 tarihinden bu yana aslen Kolombiya, Venezuela, Panama, Ekvador ve Brezilya uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu alan kimselerin isim ve soyadları nedir? Bunlar hangi menşe ülkelerden olup Türk pasaport ve vatandaşlığı almışlardır?

– Önceki sorular kapsamında yer alan ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportu alan kişiler hangi mesleklerle iştigal etmektedirler?

– Bu kişiler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportunu hangi gerekçelerle alma hakkını kazanmışlardır?