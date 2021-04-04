CHP'li Erdoğan Toprak: Emekli subayların açıklamasından darbe çıkartmak; mağduru oynamak, çarpıtmadır

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, emekli amirallerin Montrö bildirisi için "Emekli subayların açıklamasından darbe çıkartmak; mağduru oynamak, çarpıtmadır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 103 emekli amiralin yayınladığı Montrö bildirisini değerlendirdi. Toprak açıklamasında, "Muvazzaf (görevde) olsalar anlamı farklı, tavrımız da farklı olurdu. Emekli olduktan sonra, ifade özgürlüğü kapsamındadır" dedi. Toprak'ın mesajı şöyle:

"2 gün önce 126 Emekli Büyükelçinin Montrö açıklamasına iktidardan ses çıkmadı. Emekli Subayların açıklamasından darbe çıkartmak; mağduru oynamak çarpıtmadır. Muvazzaf (görevde) olsalar anlamı farklı, tavrımız da farklı olurdu. Emekli olduktan sonra, ifade özgürlüğü kapsamındadır. Emekliye ayrılmış bir grup subayın mesleki birikim ve deneyimleri duyarlılığıyla yaptıkları açıklama ifade özgürlüğüdür, bundan darbe çağrısı çıkarmak AKP fırsatçılığıdır. Yaşanan ağır ekonomik buhranın üstünü örtme çabasıdır. Yokluk ve yoksulluğu yapay gündemle örtemezsiniz."

Ne olmuştu?

103 emekli amiral imzasıyla, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözleri sonrası başlayan tartışmalara ve Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın "takke ve cübbe" giydiği bir fotoğrafının basına yansımasına ilişkin olarak ortak bir bildiri yayımlandı. Bildiride "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" denilirken, Tuğamiral Sarı'nın görüntülerine ilişkin olarak da "Kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur" ifadesi kullanıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.