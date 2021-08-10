CHP'li Erbay: Köyceğiz'de yangın devam ediyor; tehlike geçmiş değil

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'da yangınların sürdüğünü duyurarak "Köyceğiz'de şu anda Çövenli yaylasındayız. Yaylanın üst tarafında 10 Ağustos Salı günü saat 15:00 itibariyle durum bu. Hala yangın devam ediyor. Tehlike geçmiş değil. Bakanlara, Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz; yanan bizim ormanlarımız, milli değerlerimiz, hayvanlarımız, çocuklarımızın geleceği. Birkaç helikopter var ama sönmesi mümkün değil" diyerek daha fazla müdahale çağrısı yaptı.

Köyceğiz'e bağlı Çövenli yaylasına yakın bir ormanlık alanda yangın sürüyor. Bölgede alevlerin tehdit ettiği evler boşaltılırken CHP’li Burak Erbay, bölgede birkaç söndürme helikopterinin olduğunu fakat müdahalenin yeterli olmadığını söyledi.

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Çövenli yaylasından yetkililere seslenen Erbay, şunları söyledi:

"Marmaris söndü, bazı yerlerde tedbirler alındı ancak Köyceğiz'de Çövenli yaylasındayız. Yaylanın üst tarafında 10 Ağustos Salı günü saat 15:00 itibariyle durum bu. Hala yangın devam ediyor. Tehlike geçmiş değil. Tarım ve Orman Bakanı (Bekir Pakdemirli) İçişleri Bakanı (Süleyman Soylu), Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz, yanan bizim ormanlarımız, milli değerlerimiz, hayvanlarımız, çocuklarımızın geleceği. Bu bölgenin havadan desteğe ihtiyacı var. Birkaç helikopter var ama sönmesi mümkün değil. Kontrol altına alınmış değil."

Bölgeye karadan müdahalenin zor olduğunu belirten Erbay, "Diğer televizyon kanalları, havuz medyası bunları vermiyor. Bakın, Çövenli'deki tehlike bu şekilde. Ormanlarımız, hayvanlarımız yanıyor. Bu yangınların sönmedi, milletçe artık bu yaraları sarmamız gerekiyor"