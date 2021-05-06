CHP'li Ensar Aytekin, AKP’li Yavuz Subaşı’nın FETÖ’ye yönelik övgü dolu paylaşımlarını ifşa etti

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, kendisini ve CHP’yi FETÖ’cü olmakla suçlayan AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı’nın sosyal medyada paylaşımlarını deşifre etti.

AKP’li Subaşı’nın FETÖ liderinden övgü ile bahsetmesi, Mehmet Baransu’ya gönderdiği mesajlar, Türkçe Olimpiyatları’na katıldığını gururla anlatması, kapatılan zaman gazetesine destek verdiğini belirtmesi yönündeki yazışmaları paylaşan CHP’li vekil Aytekin, “CHP’yi FETÖ’cü olmakla suçlayan kişinin geçmişi ortada. AKP’nin il teşkilatına da çağrımdır, FETÖseverler ile aranıza ciddi mesafe koyun, gereğini yapın” dedi.

Yavuz Subaşı, AKP’de MKYK üyeliğinin yanı sıra Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı’nın da yardımcılığını yapıyordu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Aytekin, “AKP’liler ülke genelinde seçtikleri pilot illerde sosyal medyadan bir trol saldırısı düzenlediler. Bunlar, CHP’li vekilleri etiketleyerek, ABD’ye verdiğiniz tepkiyi niçin HDP’ye vermediniz gibi densiz, izansız, akılsız bir sorunun peşinden giderek, akıllarınca CHP’ye operasyon çekmek istediler. AKP’li vekil bizlere bunları sorunca, hele hele ‘Utanılacak bir geçmişimiz yok’ deyince biz de geçmişlerini hatırlattık” ifadelerini kullandı.