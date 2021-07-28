CHP'li Engin Özkoç'tan Bakan Soylu'ya: Bize ahde vefayı öğretecek siz değilsiniz

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Bu memleket zor bir dönemdeyken, Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bize ahde vefayı öğretecek siz değilsiniz. Devlet politikası uygulayın, başıboş göçmenlere bir çözüm bulun" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Afgan ve Suriye sığınmacılarla ilgili olarak bugün Rize’de "Bu memleket zor bir dönemdeyken, bir tek silahı ve kurşunu yokken, İstiklal Mücadelesi'nde Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz kollarındaki bilezikleri sattılar ve Türkiye'ye gönderdiler" açıklamasını yapmıştı.

Özkoç, Bakan Soylu'nun bu sözlerine kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Mesajında Soylu’yu da etiketleyen Özkoç’un yanıtı şöyle:

"Libya, Kıbrıs Harekatı'na destek verdi. ABD'yle birlik oldunuz Libya liderini öldürdünüz. Ortadoğu'da BOP eş başkanlığı yaptınız, Müslümanları öldürdünüz. Bize ahde vefayı öğretecek siz değilsiniz. Devlet politikası uygulayın, başıboş göçmenlere bir çözüm bulun"