CHP'li Engin Altay: Türkiye ne Rusya'ya ne de ABD'ye taviz vermemeli, pabuç bırakmamalıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye ne Rusya ne ABD'ye bölgedeki hak menfaatleri bakımından taviz vermemeli, pabuç bırakmamalıdır. Rusya ile ABD'ye ayrı konuşursa Türkiye'nin başı ağrır, Rusya'ya ne söylüyorsa ABD'ye de onu söylemesi lazım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM'de gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Altay, Ege Denizi'ndeki adaların Yunanistan tarafından silahlandırıldığı iddialarına ilişkin, "Savunma Bakanımıza dört soru yönelteceğiz. Hukuk devletinin geldiği noktayı paylaşacağız. Devlet yönetmek Türkiye gibi stratejik olarak en önemli konumda bulunan bir ülkeyi yönetmek ciddiyet, kararlılık ister. Türkiye'nin, 82 milyonun, bin yıldır bu toprakları yurt edinmiş bu milletlerin, bu ülkedeki halkların binlerce yıl daha güven içinde kalacağını dosta düşmana göstermek gerekir. Milli Savunma Bakanımız Perşembe günü bir değerlendirmede bulundu. 'Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sı anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Akar bunu Ocak'ta söyledi ama dün gibi hatırlıyorum iki yıl önce Kılıçdaroğlu ada ismi vererek Bulamaç Adası'nın Yunanistan tarafından silahlandırdığını iddia etti. Kaldı ki Bulamaç Adası aidiyeti belirsiz coğrafi formasyon değil. Bize ait, Yunanistan'a ait adalar var, aidiyeti belirsiz formasyonlar var ve tartışmalı. Bu sebepten dolayı askerden arındırılmış adalar var" ifadelerini kullandı.

"16 adanın ya da coğrafi aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonun isimleri nelerdir?"

Altay, Milli Savunma Bakanı Akar'a şu soruları yönelttti:

"16 adanın ya da coğrafi aidiyeti belirsiz coğrafi formasyonun isimleri nelerdir? 16 kara parçasının, adacığın isimlerini aziz millet adına öğrenmek istiyorum. Bu durumu ne zaman fark ettiniz? Üçüncü sorum, Türkiye o günden durumu tespit ettiğiniz günden bugüne kadar, açıklama yaptığınız günden bugüne kadar hangi adımları attı? Dördüncü soru, bu durum saray kabinesinde konuşuldu mu, dar bir toplantıda mı konuşuldu, bunu da soruyorum. Bakanlar biliyor mu bilmiyor mu, soruyorum."

"Yarısını ABD, yarısını Rusya ile muhafaza edeyim dersen ortada kalırsın"

İdlib konusunda ise Altay, "15 şehidimiz geldiği esnada ve sonrasında hükümetimiz misliyle karşılık verildiğini açıklamıştı. Türkiye ne Rusya ne ABD'ye bölgedeki hak menfaatleri bakımından taviz vermemeli, pabuç bırakmamalıdır. Rusya ile ABD'ye ayrı konuşursa Türkiye'nin başı ağrır, Rusya'ya ne söylüyorsa, ABD'ye onu söylemesi lazım. 900 kilometre bir sınırın yarısını ABD, yarısını Rusya ile muhafaza edeyim dersen ortada kalırsın. İdlib, Rusya'dan, Lavrov' dan, Trump'tan ibaret değildir. 1 milyonluk Türkiye'yi bekleyen tehdit vardır" dedi.