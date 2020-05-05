CHP'li Engin Altay: Koronavirüs yaygın salgını biter, Türkiye hızla erken genel seçime gider

CHP'li Engin Altay, yeni tip Koronavirüs salgınının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken genel seçime gitmek isteyeceğini öne sürdü.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik iki haftadır devam eden eleştirilerini baz alıp, bunun erken genel seçim için zemin hazırlığı olduğunu ileri sürdü. CHP’nin diğer Grup Başkanvekili Engin Altay da dünkü sohbetimizde uzun süredir dile getirdiği erken genel seçim beklentisini dün bir daha yineledi; Özel’e destek verdi." düşüncesini dile getirdi.

Sarıkaya'ya konuşan Altay, "Koronavirüs yaygın salgını biter, Türkiye hızla erken genel seçime gider. Beklentim, bu yıl değil, gelecek yılın şubat veya mart aylarına yönelik. Koronavirüs olayında Türkiye kötü sınav vermedi, bunu Bilim Kurulu’nun sayesinde yaptı ve iyi örnek oldu. Ama ekonomide durum böyle değil. Ekonomi için bir iki iyileştirme yapıp, devamında seçime gitmesinden başka çıkar yolu yok. Erdoğan da bu kararını kimseyle paylaşmaz, süresi bitmeden anında seçime gider" ifadesini kullandı.

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