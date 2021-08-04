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CHP'li Engin Altay, 'Bodrum Fesleğen Yaylası'nda yangın korkunç bir noktaya ilerliyor' diyerek uçak çağrısı yaptı

04 Ağustos 2021 16:58

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Beyciler mahallesinde başlayıp hızla büyüyen orman yangını durdurulamadı. CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, “Bodrum Fesleğen yaylasında yangın korkunç bir noktaya ilerliyor” dedi. 

Milas’ta başladığı Beyciler Mahallesinden sonra Mazı, Çökertme ve Türkevleri mahallelerinde de büyük tahribata yol açan yangın, Bodrum'un Mumcular mahallesi yakınlarındaki Fesleğen yaylası ormanlık alanına ulaştı.

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Altay, mesajında şu ifadeleri kullandı. 

“Bodrum Fesleğen yaylasında yangın korkunç bir noktaya ilerliyor, bölgeyi terk etmek durumunda kaldık. Acil uçak gerekiyor. Yetkililere sesleniyorum; uçakları bir an önce buraya yönlendirin. Durum felakete doğru ilerliyor”

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